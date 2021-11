América: chances de Libertadores diminuem após derrota para o Fluminense

Após conquistar a permanência na Série A, o América mira vaga em uma competição Sul-Americana. Porém, após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, neste domingo (21), o time viu cair as chances de disputar a Libertadores em 2022.

O duelo com o time carioca era de suma importância pois ambos tinham 45 pontos. Além disso, brigam pela sexta vaga, considerando que apenas os seis primeiros colocados do Brasileirão vão à Libertadores.

Antes do confronto, o América tinha 12,6% de chances de conquistar uma vaga. Neste momento, após a derrota, são apenas 2,8%.

Com as decisões da Copa do Brasil e da Libertadores a serem realizadas, a tendência é de que os times do Brasileirão se classifiquem para os torneios continentais via G-7 e G-8 .

Sul-Americana

Apesar da queda nas chances de Libertadores, o América segue como o segundo time com mais chances de ir à Sul-Americana. No momento, tem 88% de possibilidades, atrás apenas de Ceará, com 89,6%. O Coelho ocupa a 10ª colocação com 45 pontos, enquanto o Vozão está na 9ª posição, com 46.

Fonte: O Tempo