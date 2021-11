Atração da Rádio Super 91,7 FM, ‘Conecta’ ganha nova cara

Nesta segunda-feira, às 15h, o programa ‘Conecta’, da Rádio Super 91,7 FM, vai ao ar de cara nova. A primeira novidade já será percebida no comando da atração, agora a cargo dos jornalistas Lorena K. Martins e Davidson Ferreira. Mas tem mais – muito mais. “O novo ‘Conecta’ será mais variado, abarcando boas histórias, entrevistas, debates sobre os temas quentes da semana, horóscopo, gastronomia e, claro, cultura, com uma agenda focada na cena local, mas sem deixar de lado as notícias do mundo pop e, por quê não?, das redes sociais”, conta Lorena, acrescentando que a nova estruturação visa expandir ainda mais o conteúdo cultural do caderno Magazine, do jornal O TEMPO, e do portal – agora, para ouvir e assistir diariamente.

Davidson complementa: “Além de conectar o ouvinte com o que acontece na cidade, nas redes sociais, com a cultura, queremos trazer um respiro para as tardes da rádio com pautas divertidas, abordadas de um jeito leve e bem humorado”. Sem disfarçar a empolgação, Davidson diz que ele e Lorena estão preparando tudo com muito carinho. “Aliás, estamos chamando o ‘Conecta’ de ‘filho’ – e temos certeza que daremos a ele uma excelente criação”, diverte-se.

Editor do Magazine, o jornalista Fabiano Fonseca salienta que a nova fase do ‘Conecta’ permitirá, fazendo jus ao nome do programa, que o ouvinte da Super 91,7 FM estabeleça “uma intensa conexão com a cultura e o entretenimento não só da capital mineira, mas de Minas e do país”. “O programa vai abrir o leque para que realizadores e demais agentes da cena cultural possam ter um espaço ainda mais amplo para a difusão da arte, em suas mais diversas expressões”.

Coordenador de jornalismo da Rádio Super 91,7 FM, Rodrigo Freitas pormenoriza alguns dos chamarizes do novo programa. “Ele vai entrar no ar com vários aspectos interessantes. Primeiro ele vai unir a experiência do Davidson no rádio com a da Lorena, que é uma revelação na emissora e já tem um nome consolidado na cobertura da cena gastronômica, cultural e do universo da moda. O novo formato vai mesclar esses perfis, que se complementam, promovendo uma integração ampla entre o Soft News, da Sempre Editora, que é o responsável pelo Magazine e pelo caderno de Variedades do Super, e por essas seções no portal; com a linguagem da rádio. A gente aposta muito na interatividade, numa linguagem mais jovem e também numa plástica diferenciada para o programa. E temos absoluta certeza de que esse novo ‘Conecta’ já nasce como um projeto vencedor, que vai atrair muito a atenção dos nossos ouvintes e, também, dos nossos telespectadores”.

Ao fim, Rodrigo Freitas acrescenta: “Convido todos a acompanhar a atração e que tenham a certeza que vamos produzir um programa muito interessante”.

Convidada da estreia: Bella Falconi marca presença

Nesta segunda-feira (22), o programa vai entrevistar ninguém menos que a influencer (com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram), palestrante e empresária mineira Bella Falconi, que vai relembrar o início da sua hoje vitoriosa trajetória no mundo digital, assim como discorrer sobre a sua terceira incursão no mercado editorial, desta vez com o livro, “Por que Não Consigo Emagrecer, Ser Saudável?”, lançado no final de outubro na capital mineira, em evento realizado no Novotel Savassi, com direito a bate-papo.

A publicação – que sucede “Quem tocou minha vida’’ (2018) e “E se não houvesse amanhã” (2020) – compartilha ensinamentos focados no corpo, na mente e no espírito visando o alcance de uma vida mais sadia.

Como se sabe, a mineira é, hoje, uma referência em conteúdo de bem-estar e saúde nas redes sociais. Também está à frente do podcast “Como Fazer?’’, que semanalmente apresenta entrevistas e conteúdos para ajudar as pessoas a descobrirem como ter um dia a dia de fato saudável, bem como a vencer a procrastinação e se sentirem mais motivadas. Ela também dá valiosas dicas de como empreender, entre outros temas contemplados.

Outros chamarizes

* Diconah. Às segundas, a colunista Natália Alvarenga vai dar dicas de produção de conteúdo pra internet.

* Vai fazer o quê? Sexta-feira é dia de agenda cultural e gastronômica com as dicas de eventos para o fim de semana em BH.

* Giro musical Às segundas, quartas e sextas, saiba o que a galera mais tem ouvido por aí.

Fonte: O Tempo