Autoridades e associações se manifestam contra Rodoanel de MG

Em audiência pública realizada ontem, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, para debater o projeto do Rodoanel do Estado, autoridades das prefeituras dos municípios da Grande BH criticaram a proposta do governo de Minas e manifestaram apoio ao projeto alternativo criado por Betim.

O prefeito Vittorio Medioli (sem partido) cobrou transparência do Estado. “Esse projeto deveria ter sido construído dialogando com os prefeitos. Essa audiência foi uma situação constrangedora, um jogo muito bem-montado para se criar um bom negócio para as concessionárias de rodovias públicas”, disse Medioli.

Integrante do movimento Salve Santa Luzia, Glaucon Durães, que também participou da audiência, criticou a ineficiência das consultas públicas realizadas pela Seinfra e demonstrou preocupação com os impactos da obra: “Os protocolos de divulgação têm resultado em notória desinformação da população. A audiência ocorrida na cidade, em fevereiro, mais pareceu uma propaganda impositiva do Rodoanel”.

Para ele, tratou-se de uma audiência esvaziada, “que ignorou completamente as contribuições apresentadas pelos munícipes”. “A Seinfra não apresentou pesquisas que esclarecessem a população sobre os impactos do empreendimento na cidade nem estudos que comprovassem a efetividade dos objetivos propostos”, completou.

O traçado alternativo dos prefeitos, além de prever menos impactos social e ambiental, pois passará por áreas rurais, e não nas urbanas, como prevê o projeto do Estado, é mais econômico: custa R$ 2 bilhões a menos que a do governo de Minas.

“Fingem estar democratizando”, diz Kalil

“Estou horrorizado com o que houve”. A opinião é do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), sobre a audiência pública que o governo de Minas realizou, nesta segunda (22), na Cidade Administrativa, para discutir o traçado do Rodoanel. O gestor criticou a ausência de pessoas-chave, com poder de decisão, no evento que deveria debater o maior investimento da região metropolitana de Belo Horizonte nos últimos 50 anos.

“Enquanto for tratar-se de um assunto de R$ 5 bilhões com o segundo escalão, que é importante no processo, mas não decisório, não vamos resolver nada. Precisamos fazer reunião de trabalho com os prefeitos”, disse à reportagem por telefone, na noite de ontem. Além de Kalil, a audiência contou com a presença do prefeito de Betim, Vittorio Medioli (sem partido), e de secretários de municípios impactados pelo Rodoanel.

“É fingir que está democratizando um assunto tão grave. Foi um blá-blá-blá. Na hora em que um prefeito toma a palavra, querem dar 20 minutos. Ele tem que ter é uma eternidade (para falar)”. “Porque esse assunto está sendo tratado em primeiro escalão com empresários, e interessados e o poder público não estão participando, só o empresariado. Quer dizer, estão fazendo uma licitação misturando obra com concessão”, disse Kalil.

Ele não falou na audiência nesta segunda (22), já que concedeu os 20 minutos a que teria direito para que Medioli completasse sua apresentação.

Outra audiência

Nesta terça (23), haverá um novo debate, às 13h, na sede do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG). O evento será transmitido no canal da Seinfra no YouTube.

