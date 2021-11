‘BH é Um Ovo’ discute o cenário atual e o futuro gastronômico da capital mineira

A vocação da capital mineira como polo gastronômico nacional ganha é o tema de “BH é um Ovo”, evento que acontece nesta terça (23) e quarta-feira (24), no Novotel Savassi (avenida do Contorno, 6583 – Savassi).

Buscando ressaltar a importância da culinária para a construção da cultura de Belo Horizonte, a iniciativa traz uma programação gratuita que conta com debates, experiências e encontros que vão reunir cozinheiros, empresários e chefs renomados como Flávio Trombino, Ricardo Castilho e Caio Soter para discutirem o futuro da cultura alimentar na cidade.

“O ‘BH é um Ovo’, tem como meta apresentar essa gastronomia movimentada e poderosa que temos por aqui, além de abordar questões importantes como a gastronomia no pós-pandemia, a diversidade do cardápio turístico da capital e a força da cultura afro-brasileira na cozinha mineira”, explica Marcelo Wanderley, produtor cultural e coordenador da plataforma Cumbucca, responsável pela realização do projeto.

Entre os destaques da agenda, está a apresentação do filme “A Dona do Tacho”, que retrata a vida de Nelsa Trombino, fundadora do tradicional restaurante Xapuri. Filha de imigrantes italianos, a cozinheira dedicou sua carreira na divulgação da comida típica de Minas Gerais.

Além dos debates, o evento vai contar ainda com um jantar beneficente que acontecerá no dia 1º de dezembro e será preparado pelos Chefs Leonardo Paixão, André Paganini, Ivo Faria, Guilherme Melo e Chefs Gui e Gabi.

“BH é um Ovo” tem patrocínio da Prefeitura de BH, por meio da Belotur e da Walls, e apoio da FGM, Total Marcas, Nuuu Restaurante e do Novotel.

Toda a programação é gratuita, porém os ingressos são limitados e devem ser retirados no site do Sympla.

Serviço

O quê: “BH é Um Ovo”

Quando: Nesta terça (23) e quarta (24)

Onde: No Novotel Savassi (avenida do Contorno, 6583 – Savassi).

Quanto: Gratuito

Confira abaixo a agenda completa do evento:

Dia 23 de novembro, terça-feira –

16h – A gastronomia no pós-pandemia: caminhos e soluções

Pedro Albuquerque (Órion Cloud Kitchens – Cozinhas para delivery)

Daniel Ribeiro (Redentor e Raiz Marmita Saudável)

Frederico Andrade (Grupo Chalezinho)

Simone Lopes (Sebrae)

Mediação: Ricardo Castilho (Prazeres da Mesa)

17h30 – Belo Horizonte: um cardápio turístico diverso a ser redescoberto

Márcia Martini (Opsófagos)

Felipe Thales (Viva Lagoinha)

Hanna Litwinski (Casal Cozinha)

Rafael Rocha (jornalista de gastronomia)

Mediação: Ana Gabriela (Belotur)

19h – Inventário da cultura afro-brasileira na cozinha mineira

Zora Santos (cozinheira e pesquisadora)

Padre Mauro (Muquifu – Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos)

Princesse Kambilo (Malewa Food)

Kelma Zenaide (Kitutu Gourmet)

Mediação: Paloma Nobre (Projeto Gororoba)

Dia 24 de novembro, quarta-feira –

16h – A capital em ressonância e diálogo com o interior

Flávio Trombino (Xapuri)

Eduardo Avelar (Territórios Gastronômicos)

Eduardo Maya (Projeto Aproxima)

Edson Puiati (professor de gastronomia)

Mediação: Carol Daher (Revista Encontro / Fartura)

17h30 – Cozinha mineira autoral: sabores, ingredientes, inovações (contemporânea, ousada, provocativa)

Thiago Medrado (Restaurante Noca)

Juliana Duarte (Cozinha Santo Antônio)

Caio Soter (Restaurante Pacato)

Mediação: Rafael Rocha (jornalista de gastronomia)

19h – Cultura de boteco: preservação e fomento

Maria Eulália (Comida di Buteco)

Daniel Neto (Baixa Gastronomia)

Lucas Brandão (Agosto Butiquim)

Mediação: Heitor Silva (sommelier de cervejas)

Fonte: O Tempo