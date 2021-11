Candidato de oposição critica formato de eleição na FMF

O diretor de futebol do Betim, Frederico Pacheco, tenta se candidatar ao cargo de presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF). O dirigente, no entanto, encontra dificuldades para concorrer à vaga por causa das imposições no edital para o pleito.

Por meio de nota divulgada na tarde desta segunda-feira (22), o dirigente se manifestou e fez críticas à atual gestão da FMF: “Há cerca de 90 dias, iniciamos um movimento com intuito de modificar e melhorar o futebol mineiro, trazendo mais apoio para os clubes, ligas, atletas e futebol em geral. Era de esperar que esse movimento encontrasse dificuldades devido às práticas adotadas há tanto tempo dentro da Federação Mineira de Futebol, mas também entendíamos que os tempos eram outros e acreditamos que não teríamos que nos deparar com alguns métodos escusos já utilizados no passado”.

“Para a nossa surpresa, as mesmas práticas vêm sendo adotadas para tentar prejudicar a evolução do futebol mineiro. Edital de eleição publicado em feriado, recolhimento de assinaturas para registro de chapa antes do devido prazo legal. Só algumas das medidas tomadas para prejudicar o devido processo legal e democrático que não condizem em nada com o que deve ser o futebol mineiro”, acrescentou.

As reclamações de Fred Pacheco são pelos moldes impostos no edital de eleição da FMF e por supostas práticas da atual gestão da entidade.

De acordo com o edital da FMF, só é possível a inscrição de uma chapa com assinatura de “no mínimo, 04 (quatro) clubes integrantes do módulo I da primeira divisão de futebol profissional, 03 (três) clubes integrantes do módulo II da primeira divisão de futebol profissional, 04 (quatro) ligas municipais e 05 (cinco) entidades de prática de futebol amador sediadas na capital”. Outro ponto é que a chapa encabeçada por Adriano Aro teria procurado o presidente do Grêmio Mineiro de Esportes, Ronaldo Adelino de Almeida, antes mesmo da publicação do edital.

Depois de lamentar os ocorridos, Fred Pacheco acrecentou: “Nós continuamos a acreditar em um futebol melhor, dispostos a trabalhar para todos e não para poucos. O movimento segue acreditando na justiça, nos órgãos competentes, para que tenhamos uma Federação Mineira de Futebol transparente, limpa, e que trabalhe em prol daqueles que realmente precisam do esporte”.

“Exigimos o direito de pleitear nossa candidatura nas mesmas condições legais que por anos os atuais mandatários tentam burlar, oprimir e impedir”, concluiu.

Outro lado. Procurada para falar sobre o assunto, a Federação Mineira de Futebol não se manifestou.

Fonte: O Tempo