Capinópolis: casal é preso cultivando pé de maconha no Alvorada III

Os militares apreenderam um aparelho smartphone, três porções de maconha, uma faca e uma pé de maconha que estava sendo cultivado no quintal da casa | Foto: PMMG

Capinópolis, Minas Gerais. Um casal foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), cultivando um pé de maconha no Alvorada III. As prisões ocorreram no último domingo (21.nov.2021), por volta das 17h, na Avenida Canteiro.

Segundo a PMMG, uma guarnição fazia ronda policial, quando avistaram um jovem em atitude suspeita. Ainda segundo a polícia, o jovem dispensou um papelote branco ao visualizar os militares.

O suspeito, 18 anos, foi abordado pelos policiais militares e confessou que o papelote se tratava de uma porção de maconha. Diante do flagrante, a viatura seguiu até a residência do suspeito. A companheira do jovem, uma mulher de 31 anos, recebeu os policiais — questionada, acabou entregando outras duas porções de maconha.

Durante buscas no imóvel, foi encontrado um pé de maconha, de aproximadamente 10 cm, sendo cultivado em um balde no quintal da casa. No quarto do casal, foi encontrada uma faca modelo militar.

Segundo a PMMG, os suspeitos têm passagens pelo sistema judiciário por tráfico de drogas.