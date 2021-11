Capinópolis: PM evita roubo no São João e apreende simulacro de arma de fogo

Réplica de pistola foi apreendida com o jovem | Foto: PMMG

Capinópolis, Minas Gerais. Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na madrugada do último domingo (21.nov.2021), quando se preparava para cometer um roubo no Bairro São João. A ação ocorreu por volta de 02h17.

Segundo a PMMG, uma guarnição efetuava patrulhamento preventivo no bairro, quando avistou o jovem com um volume na cintura.

Ao abordar o suspeito, os militares encontraram uma réplica de uma pistola em sua cintura. Ainda segundo a PMMG, o jovem estava com três camisetas — uma sob a outra. Indagado, o suspeito disse que está em Capinópolis há quase dois meses e afirmou aos militares que iria cometer o roubo a alguma possível vítima, com o objetivo de conseguir dinheiro para voltar para o estado de Goiás. O jovem ainda afirmou aos policiais que havia sido ameaçado por algumas pessoas no Bairro Novo Horizonte.

Os militares disseram que haviam algumas mulheres caminhando no bairro nas proximidades e que, possivelmente, poderiam ser as vítimas. As várias camisetas que o jovem utilizava seria para dificultar uma possível identificação após o roubo.

A réplica de arma de fogo foi apreendida. O jovem foi detido e liberado.