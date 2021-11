CBF divulga calendário de competições femininas para 2022; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (22), o calendário das competições femininas para a próxima temporada. A novidade do ano será o aumento dos campeonatos adultos, que passam de duas disputas para quatro. A partir do próximo ano, a SuperCopa do Brasil e o Brasileiro Feminino A-3 somam-se ao já existentes Brasileirão Feminino e a Série A-2 do Brasileiro Feminino.

A SuperCopa do Brasil abrirá o calendário de 2022. O campeonato, que conta com oito clubes, seguirá o formato mata-mata e tem início previsto para 6 de fevereiro, com a decisão marcada para 13 de fevereiro. Os confrontos serão definidos por meio de sorteio a ser realizado pela Diretoria de Competições da CBF.

O Brasileirão Feminino seguirá com 16 equipes, no formato de pontos corridos na primeira fase, seguido do mata-mata na segunda etapa. Tem início previsto para 6 de março e final para 25 de setembro. Em julho, o campeonato será paralisado para a disputa da CONMEMBOL Copa América Feminina. O intervalo será entre 19 de junho e 3 de agosto.

O Brasileiro Feminino A-2, atualmente com 36 participantes, passará a contar com 16 clubes em 2022. Estão classificados para a competição, os quatro rebaixados da A-1 2021 e as equipes que se classificarem para as oitavas de final da A-2 2021 (5° ao 16° colocados).

A novidade é a Série A-3, que terá representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, com os 27 campeões estaduais, somados aos 4 clubes melhores posicionados no Ranking Nacional de Clubes de Futebol Masculino de 2022 e 1 clube da federação melhor posicionada no Ranking Nacional de Federações de Futebol Feminino de 2022.

SuperCopa do Brasil (3 datas e 7 jogos)

– Início: 06/02;

– Fim: 13/02;

Brasileiro Feminino A-1 (21 datas e 134 jogos)

– Início: 06/03;

– Fim: 25/09;

Brasileiro Feminino A-2 (12 datas e 62 jogos)

– Início: 21/05;

– Fim: 17/09;

Brasileiro Feminino A-3 (10 datas e 46 jogos)

– Início: 21/05

– Fim: 27/08

Brasileiro Feminino Sub-20 (13 datas e 90 jogos)

– Início: 03/05

– Fim: 02/07

Brasileiro Feminino Sub-17 (5 datas e 22 jogos)

– Início: 13/04

– Fim: 30/04

Torneio de Desenvolvimento de Futebol Sub-16 e Sub-14 (5 datas e 32 jogos)

– Início: 03/12

– Fim: 11/12

Fonte: O Tempo