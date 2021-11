Com Djokovic como líder do ranking, Sinner volta ao top 10 da ATP

O sérvio Novak Djokovic continua com uma boa vantagem na liderança do ranking da ATP publicado na segunda-feira, que tem como novidade o retorno do italiano Jannik Sinner às dez primeiras posições.

Com esta liderança, Djokovic vai encerrar a temporada como número 1 do mundo pela sétima vez na carreira, um recorde.

O terceiro lugar é do alemão Alexander Zverev, campeão do ATP Finals no domingo, após derrotar Djokovic nas semifinais, e está atrás de seu adversário na decisão do torneio disputado na cidade italiana de Turim, o russo Daniil Medvedev (N.2).

Jannik Sinner, de 20 anos, eliminado na fase de grupos do ATP Finals, assumiu a 10ª posição que era do canadense Felix Auger-Aliassime (11º).

Thiago Monteiro, tenista brasileiro melhor posicionado no ranking da ATP, subiu seis posições e agora é o número 88.

– Ranking da ATP, de segunda-feira, 22 de novembro:

1. Novak Djokovic (SER) 11.540 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 8.640

3. Alexander Zverev (ALE) 7.840

4. Stefanos Tsitsipas (ALE) 6.540

5. Andrey Rublev (RUS) 5.150

6. Rafael Nadal (ESP) 4.875

7. Matteo Berrettini (ITA) 4.568

8. Casper Ruud (NOR) 4.160

9. Hubert Hurkacz (POL) 3.706

10. Jannik Sinner (ITA) 3.350 (+1)

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.308 (-1)

12. Cameron Norrie (GBR) 2.945

13. Diego Schwartzman (ARG) 2.625

14. Denis Shapovalov (CAN) 2.475

15. Dominic Thiem (AUT) 2.425

16. Roger Federer (SUI) 2.385

17. Christian Garin (CHI) 2.353 (+1)

18. Aslan Karatsev (RUS) 2.351 (-1)

19. Roberto Bautista (ESP) 2.260

20. Pablo Carreño (ESP) 2.230

…

88. Thiago Monteiro (BRA) 805 (+6)

Fonte: O Tempo