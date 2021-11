Contagem cria empresa para assumir gestão de UPAs e hospitais

Após a intervenção municipal na saúde, feita para garantir o funcionamento das Upas e hospitais da cidade de Contagem, a prefeitura anunciou nesta segunda-feira (22) a criação de uma empresa que vai assumir a administração dos equipamentos.

Segundo a prefeita Marília Campos (PT), o Serviço Social Autônomo (SSA) vai administrar a gestão das UPAs e do complexo hospitalar de Contagem, incluindo o Hospital Municipal de Contagem e o Centro Materno Infantil.

A chegada do SSA Contagem marca o fim da intervenção da Prefeitura no Instituto de Gestão Humanizada – IGH, que foi motivada após as constantes reclamações dos profissionais de saúde e usuários com os serviços prestados pela empresa que resultaram em salários atrasados de médicos e funcionários, inadimplência com fornecedores, bem como a falta de medicamentos e insumos hospitalares.

Ao todo, o IGH teria deixado um prejuízo de R$ 30 milhões com fornecedores e quase R$ 15 milhões e salários atrasados. Tudo será pago pela prefeitura, que irá pedir o ressarcimento do dinheiro na Justiça.

De acordo com Eduardo Pena, que comandou uma equipe de profissionais durante o período de intervenção, em decorrência da má gestão, os serviços prestados no hospital, na maternidade e nas UPAs corriam o sério risco de entrar em colapso, razão pela qual a Prefeitura decidiu decretar intervenção no gerenciamento desses equipamentos. “Negociamos com a maioria dos fornecedores, que estavam com os pagamentos atrasados, reabastecemos a rede com medicamentos e insumos e estamos fazendo a manutenção, tanto predial, quanto dos equipamentos. E mais, retomamos e ampliamos a assistência médica e de enfermagem da nossa rede”, relata.

A partir de agora, a gestão será feita pela SSA, que é controlada pela prefeitura de Contagem (50%) e pelo Conselho Municipal de Saúde (50%).

O modelo de administração é o mesmo utilizado na gestão do Hospital Metropolitano Célio de Castro, conhecido como Hospital do Barreiro, em Belo Horizonte

