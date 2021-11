Cruzeiro: auxiliar de Luxemburgo nega ‘lista’ de dispensas e reforços

O Cruzeiro inicia a última semana de trabalho em 2021, mais uma para ser esquecida pelo torcedor. Na quinta-feira (25), a Raposa encerra a temporada diante do Náutico, às 20h, no Mineirão, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a partida ocorreria no domingo, mas a CBF antecipou a pedido da emissora de TV. Como as equipes não brigam por acesso ou contra a queda, a entidade não viu empecilho alterar a data.

Os últimos dias de treinamento na Toca II podem definir situações importantes para 2022. O técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não renovou o contrato, mas já disse que a situação está muito próxima de um desfecho. Nesse domingo (21), Maurício Copertino, auxiliar do treinador, usou as redes sociais para ressaltar que a comissão não tornou público quem sai ou chega.

“Esclarecer a todos, o Vanderlei Luxemburgo ainda não falou publicamente de nenhum atleta que vai sair ou que vai chegar. Fato! Temos muito respeito a este grupo que está trabalhando conosco em 2021, que foram homens no comprometimento e atitude”, postou Copertino.

Apesar do “desmentido” de Copertino, Luxemburgo já iniciou o planejamento há alguns dias e a comissão tem em mente peças que ficarão e deixarão a Toca II para 2022. O clube segue impedido de registrar jogadores porque não pagou o transfer ban, medida administrativa imposta pela Fifa por causa de dívidas em negociações passadas. Mas, por várias vezes, o treinador já disse que a Raposa precisa resolver essa pendência com urgência.

Além de Rafael Sóbis, que vai se aposentar, o próprio Luxemburgo anunciou após o empate com o Sampaio Corrêa que o volante Ariel Cabral não seguirá no Cruzeiro. Quem também não deve continuar é o atacante Keké. O jogador está emprestado pelo Tombense, mas jogou pouco e está lesionado, com edema ósseo no pé direito.

Fonte: O Tempo