Dois atleticanos acompanham chegada do Galo em hotel em São Paulo

Em busca de conquistar mais três pontos no Campeonato Brasileiro para colocar na bagagem do título nacional, o Atlético chegou em São Paulo na tarde desta segunda-feira (22), para enfrentar o Palmeiras. Diferente do esperado para um time que está quase levantando a taça, apenas dois torcedores atleticanos acompanharam a chegada da delegação no hotel, na zona oeste da cidade.

Junior Alonso e Eduardo Vargas, que ficaram de fora da última partida por questões físicas, viajaram com a delegação e são opções de Cuca para o jogo desta terça-feira (22), contra o time paulista, às 21h30, no Allianz Parque. Jogo que os dois atleticanos presentes na recepção vão acompanhar direto do estádio. Emerson Almeida, torcedor que veio direto de Belo Horizonte para acompanhar a partida foi o primeiro a chegar na entrada do hotel na capital paulista. Achou estranho a falta de movimento, mas, no fim, compensou.

“A sensação real era de que eu tava no hotel errado. Perguntei pro funcionário e ele desconversou, mas depois começaram a colocar as grades e eu desconfiei. Então fiquei mais tranquilo, mas no fim foi bom. Acho que se estivesse cheio, eu não ia conseguir tirar foto com os caras. Eles foram super gentis, muito gente boa. A experiência foi muito massa”, disse o torcedor ao Super.FC.

Perto do horário de chegada da delegação, outro torcedor, que é mineiro, mas mora em São Paulo há 15 anos, chegou para recepcionar os jogadores. Eduardo Rodrigues gostou de ter a chance de ver os jogadores do Galo de perto e está na expectativa para conquistar o título brasileiro.

“Muito boa a sensação. Passar uma energia pro time, mostrar que estamos juntos. As pessoas gostam de ouvir um elogio. Se a gente puder fazer a nossa parte, tem que fazer. O atleticano é calejado com o tempo. Já vi o time bater na trave muitas vezes. Estou confiante, mas com os pés no chão. Vamos comemorar na hora certa”, contou o atleticano.

Fonte: O Tempo