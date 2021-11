Futebol feminino: calendário de 2022 terá quatro competições nacionais

O calendário de 2022 do futebol feminino brasileiro terá duas novas competições nacionais, além das já existentes primeira e segunda divisões (A-1 e A-2). A CBF anunciou a criação da terceira divisão (A-3) do Brasileiro e também da SuperCopa do Brasil. Entre as novidades divulgadas nesta segunda-feira (22) no cronograma da CBF para a próxima temporada também está a remodelagem da Série A-2, que terá redução de 36 para 16 clubes participantes.

A SuperCopa do Brasil abrirá o calendário de competições do ano que vem. A disputa ocorrerá de 6 a 13 de fevereiro, em formato mata-mata. O torneio reunirá oito clubes – um por estado – mais bem colocados nas divisões A-1 e A-2 do Brasileirão deste ano. Os confrontos serão definidos por sorteio.

👀 De olho nas datas! Confira o calendário do Futebol Feminino na temporada de 2022! Ansiosas para o próximo ano? Vem muitas emoções por aí… 🇧🇷 pic.twitter.com/NiuhX0fWGl — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) November 22, 2021

O já tradicional Brasileirão Feminino terá início no dia 6 de março seguirá com 16 equipes na disputa, e permanecerá com formato de pontos corridos na primeira fase, e mata-mata na segunda etapa. Está prevista uma uma interrupção em julho (de 19 a 2 de agosto) devido à Copa América Feminina. A final do Brasileiro está programada para 25 de setembro.

O Brasileiro A-2 no ano que vem terá apenas 16 clubes – atualmente são 36 agremiçaões. A competição reunirá os quatro rebaixados da Série A-1 de 2021 e as equipes que se classificarem para as oitavas de final da Série A-2 deste ano.

A debutante terceira divisão (Série A-3) no calendário do Brasileiro Feminino de 2022 terá representantes de todos os estados do país e também do Distrito Federal. A competição reunirá 27 equipes campeãs estaduais, e mais quatro clubes mais bem posicionados no ranking nacional de clubes de futebol masculino de 2022, além de uma agremiação mais bem colocada no ranking nacional de clubes de futebol feminino de 2022.

Base

A CBF alterou também critérios e limites de idade das competições de base. Na temporada de 2022, o Brasileiro Feminino passa a contemplar as faixas etárias Sub-17 e Sub-20, além da Liga de Desenvolvimento da Conmebol Sub-16 e Sub-14.

Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20

24 Clubes Participantes (13 datas e 90 jogos)

Início: 03/05

Fim: 02/07

Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17

12 Clubes Participantes (cinco datas e 22 jogos)

Início: 13/04

Fim: 30/04

Torneio de Desenvolvimento de Futebol Sub-16 e Sub-14

16 Clubes participantes (cinco datas e 32 jogos)

Início: 03/12

Fim: 11/12