Galo x Furacão: definidos horários dos jogos finais da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta segunda-feira (22) os horários das duas partidas decisivas da Copa do Brasil de 2021, entre Atlético e Athletico-PR. As datas já estavam definidas. A ida, no Mineirão, será no domingo, dia 12 de dezembro, enquanto a volta será em Curitiba, na Arena da Baixada, em Curitiba.

A partida no Gigante da Pampulha será às 17h30 e terá transmissão, de acordo com o site da CBF, da Globo, do SporTV e do Premiere, assim como o duelo decisivo, que será às 21h30.

O Galo joga pelo bicampeonato da competição – foi campeão em 2014. O Furacão também tenta seu segundo troféu – levantou a taça em 2019.

Fonte: O Tempo