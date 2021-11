Greve de motoristas deixa pontos de ônibus lotados na volta para casa em BH

O primeiro dia de greve dos motoristas de ônibus alterou a rotina do belo-horizontino. Na noite desta segunda-feira (22), quem precisou pegar o coletivo teve que esperar por horas para conseguir uma lotação para voltar para casa.

A reportagem de O Tempo percorreu a capital mineira e flagrou ônibus repletos de passageiros. Na avenida Afonso Pena, na região Central da cidade, o tempo de espera pelo transporte público ultrapassou as três horas.

“Fiquei três horas no ponto de ônibus para tentar ir trabalhar e só consegui porque peguei uma carona com uma moça de carro que parou no ponto. Agora, para voltar para casa, estou esperando mais três horas e com medo do ônibus não passar, porque o Uber está muito caro”, disse a atendente de farmácia Vitória Eduarda, de 19 anos.

O orçamentista técnico Gleisson de Oliveira, de 45 anos, estava no ponto de ônibus há mais de uma hora. Ele estava fazendo as contas para ver se seria possível investir cerca de R$ 60 com Uber.

“Estou fazendo as contas porque preciso ir embora. Para vim trabalhar contei com uma carona, só que para ir embora vou ter que gastar e, mesmo pagando caro no Uber, não estou conseguindo chamar um carro, estão todos rodando”, disse.

O atendente Flávio Lucas, de 33 anos, não teve a sorte de conseguir uma carona para ir trabalhar, o jeito foi ir a pé mesmo. “Para ir trabalhar caminhei quase uma hora. Mas agora, para ir embora à noite a pé, fica mais complicado. E com o Uber caro, o jeito é sentar e esperar o ônibus passar seja a hora que for”, disse o atendente.

