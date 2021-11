Hulk está a um gol de igualar marca de Fred em 2017

Com 29 gols marcados em menos de dez meses pelo Atlético, Hulk está perto de igualar a marca do atacante Fred, que balançou as redes 30 vezes pelo Galo em 2017.

Até agora, o artilheiro do Atlético na temporada já marcou 14 vezes no Brasileiro, seis vezes na Copa do Brasil, sete vezes na Libertadores e outras duas vezes no Mineiro.

Com exceção de Fred, hoje no Fluminense, Hulk já superou todos os artilheiros por temporada do Atlético dos últimos 11 anos.

A marca atingida por Diego Tardelli em 2009, no entanto, é muito pouco provável de ser superada. O atual camisa 99 do Santos fechou a temporada de 2009 com 42 gols marcados.

Com os números atuais, o Atlético já é a quarta equipe onde Hulk mais marcou gols em toda a carreira. Com as camisas de Shangai Port (CHI), Zenit (RUS) e Porto (POR), ele fez mais de 140 gols em cada, por onde, no entanto, jogou pelo menos quatro anos individualmente.

O Porto, onde atuou de 2008 a 2012, é o primeiro da lista. Lá, o atacante balançou as redes 169 vezes.

Fonte: O Tempo