Jair pede calma à torcida do Atlético sobre título: “não tem nada ganho”

Jair é cauteloso ao falar sobre a possibilidade de título do Atlético no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (22), o volante enalteceu o trabalho feito por Cuca à frente da equipe, mas pediu calma para sacramentar que o time será campeão do torneio após 50 anos.

“Claro que é o sonho de todo torcedor. Até da gente gritar campeão. Mas não tem nada ganho. A história do clube fala por si só. Nada vem fácil. Importante manter os pés no chão, concentrar na partida contra o Palmeiras. Estamos fazendo por merecer. Estamos fazendo bela campanha. Importante segurar, porque temos jogos duros pela frente”, afirmou o meio-campista.

O Atlético alcançou 74 pontos com a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no último sábado (20), no Mineirão, e está oito pontos à frente do Flamengo, segundo colocado.

O volante de 27 anos garante que não há ansiedade na Cidade do Galo neste momento. Ele explica que o time precisa manter a tranquilidade na reta final da competição – faltam cinco rodadas para a equipe.

“Ansiedade todo mundo tem. Estamos muito tranquilos quanto a isso. Dependemos da gente ser campeão. Importante fazer o papel em campo para conquistar o objetivo que a gente tanto sonha, e o torcedor quer”, declarou.

Jair ainda avaliou a possibilidade de enfrentar o Palmeiras com uma equipe alternativa nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

“Acho que eles vão entrar para ganhar. É óbvio. Vimos a dificuldade que foi contra o Athletico-PR. Foi comentado que eles iriam jogar com time alternativo. Se o Palmeiras vier com um time que não vem jogando muito, vai ser difícil do mesmo jeito. Não tem jogo fácil no Brasileiro. Importante vir fazendo o que vem fazendo para sair com o resultado positivo”, concluiu.

Fonte: O Tempo