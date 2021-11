‘Malhação’: Gael fica apreensivo com a luta entre Duca e Cobra; confira o resumo

Lobão tenta convencer Cobra, mas o lutador afirma que não participará da fraude. Marcelo monta seu restaurante sobre rodas. Lucrécia retoma suas aulas na Ribalta. Duca se recupera e afirma a Gael que vencerá o campeonato contra Cobra. Marcelo se despede de Roberta. Cobra conta para Jade que desistiu de perder a luta por dinheiro e os dois reatam. Gael conversa com Cobra, que garante que lutará de forma honesta. Karina fala com Gael. Ernesto marca um encontro com Karina. Lobão flagra Karina sem a bota de gesso e a impede de sair. Heideguer convida Quitéria e seus filhos para assistirem à final do Warriors.

Fonte: O Tempo