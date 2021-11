Mulher denuncia ter sido embriagada e estuprada por motorista de app em Uberaba

Uma jovem de 24 anos denunciou ter sido estuprada por um motorista de aplicativo que desviou do caminho em Uberaba, no Triângulo Mineiro, neste domingo (21). De acordo com a Polícia Militar, a jovem alega que o suspeito deu a ela uma bebida que a deixou alterada, já o motorista, de 27 anos, disse que a jovem entrou bêbada no carro dele e que a beijou com consentimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, o irmão da vítima contou que pediu um aplicativo de carona para ela ir a uma festa, no entanto ele percebeu que o carro não seguia para o local do evento e estava parado em outro lugar.

Ele deslocou até o local e encontrou a irmã no banco de trás do veículo bastante exaltada, discutindo com o motorista. Em conversa com ela, a jovem contou que foi beijada à força pelo motorista, que também teria passado as mãos no corpo dela e que ele tinha dado para ela uma bebida que a deixou muito alterada.

Ela disse que assim que entrou no carro viu que o motorista seguia um caminho diferente da viagem prevista e falou com ele, mas o homem disse que ia buscar um amigo na casa dele. Ao chegar na residência, o suspeito insistiu para que ela entrasse na casa. A vítima disse que a princípio não quis, mas depois cedeu.

O suspeito disse que já pegou a passageira alterada e que durante a viagem, a mulher deu um beijo nele e foram para casa dele. O motorista falou que, a princípio, a jovem não quis entrar na casa dele, mas que depois ela entrou por conta própria.

O homem ainda falou que os dois pretendiam consumar o ato sexual, mas que a mulher passou mal vomitando e os dois não fizeram nada. A vítima foi encaminhada a um hospital para passar por exames e o suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.



Fonte: O Tempo