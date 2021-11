Prata: homem é esfaqueado durante briga generalizada na Praça dos Maias

Prata, Minas Gerais. No último domingo, 21, por volta de 21h, a Polícia Militar em Prata compareceu à Praça dos Maias, onde segundo informações estava ocorrendo uma briga generalizada.

No local, testemunhas relataram que a briga havia se encerrado e que duas pessoas haviam sido socorridas com lesões ao pronto socorro de atendimento municipal. Em contato no pronto socorro, uma testemunha e a vítima, um homem de 33 anos, relataram que todos os envolvidos estavam ingerindo bebida alcoólica na praça e que em dado momento o autor, 36 anos, pegou uma garrafa de bebida e arremessou na direção da vítima, acertando sua cabeça e antebraço.

Que após a agressão, diversas pessoas se juntaram e retiraram o autor do local, o qual deslocou à sua residência e retornou à praça de posse de uma faca. Ao chegar ao local, o autor partiu em direção à vítima desferindo golpes de faca.

Que devido aos fatos, populares que estavam no local intervieram, os quais começaram a agredir o autor com chutes, garrafas e pedras.

Não foi possível identificar os outros autores que, segundo informações, seriam cerca de dez pessoas.

A vítima sofreu lesões no braço esquerdo, abdômen e região infra axilar esquerda, no entanto as perfurações não atingiram nenhum órgão vital.

O autor sofreu trauma na região occipital e face direita.

Segundo informações repassadas pela equipe médica de plantão, os envolvidos foram encaminhados ao Hospital das Clínicas na cidade de Uberlândia e não correm risco de morte.