Presa por furtar água: ‘deitava e chorava pensando nos meus filhos’

Entre choros, orações e acolhimento de outras detentas. Foi assim que a diarista Fabiana Soares da Silva, 34, resumiu os mais de três meses que passou na prisão . “Eu vivia tomando remédio, deitava e chorava pensando nos meus filhos”, conta.

O caso aconteceu no distrito de Doleariana, da cidade de Estrela do Sul, no Alto Paranaíba , em Minas Gerais . Ela foi levada para a ala feminina da Penitenciária de Uberlândia I (Professor João Pimenta da Veiga).

CASA CHEIA

“Estou feliz demais de ela estar em casa”, conta a filha de Fabiana, quem buscou a mãe na prisão no dia da soltura. “Eu senti uma felicidade”, emposta a voz ao descrever a sensação de encontrá-la depois de mais de cem dias, “Senti um alívio de ela estar solta. Acabou o pesadelo, graças a Deus”.

Foi a adolescente que ficou responsável por cuidar do irmão – além do próprio filho, de 1 ano e meio – quando a diarista foi conduzida para a penitenciária em Uberlândia . Segundo conta, o garotinho não quis ir para escola nesta segunda-feira (22) e ficou grudado no colo da mãe: “Ele chorou, porque ficou com medo de ela ser presa novamente”.

DIAS NO CÁRCERE

Fabiana ficou presa por mais de 100 dias. Para enfrentar os dias difíceis e de desamparo, reporta que contou com a solidariedade de outras mulheres. “Graças a Deus, eu estava numa cela muito acolhedora. As detentas me ajudaram e me acolheram”. Ainda assim, a mulher precisou ser medicada para lidar com a tristeza de ter sido presa e ficar longe do filho de 5 anos, que ficou aos cuidados da irmã do menino, de 17 anos. “Eu só dormia à base de remédio na prisão”.

Após brigar na Justiça de Minas e ter pedido de habeas corpus negado em todas as instâncias, a diarista contou com a ajuda da defensora pública Alessa Pagan Veiga, que soube do caso por meio de um bilhete repassado a ela na penitenciária. A diarista se disse muito grata pelo trabalho da advogada. “Se não fosse por ela, eu estaria lá (na prisão) até hoje”, agradece. “Se você não tiver ninguém para te ajudar ou condições (de pagar), você só fica preso”, reflete.

MÁGOA COM COMPANHEIRO Agora que respira a liberdade, Fabiana conta que não há sensação igual. Assim que retornou pra cidade, não chegou a dormir na casa alugada onde morava, porque encontrou tudo revirado. Sem querer fazer acusações, suspeita que o ex-companheiro tenha levado embora alguns itens, como fogão e botijão de gás. “Estou usando roupas da minha menina”. Fabiana afirma que não quer saber do ex-companheiro. “Não quero saber mais dele. Eu estou magoada. Ele podia ter ido lá no presídio levar alguma coisa pra mim, ter ido me visitar. Quando a coisa apertou, ele foi embora”, conta. A diarista afirma que, desde que saiu da prisão, os dois não se falaram, até porque o homem não possui telefone. “Soube que voltou pra terra dele”, diz. Ela teve a informação por parentes. PRECONCEITO E MUDANÇA DE CIDADE A diarista pretende passar apenas mais alguns dias na casa da filha, já casada. Conforme conta, vai mudar de cidade e levar o filho para viver em Monte Carmelo . Eles vão morar com A mãe de Fabiana, que é aposentada e tem 64 anos. Estar mais em família e buscar um recomeço se tornaram necessidades. “Aqui é muito difícil fazer faxina, porque é região rural. Agora que fui presa, as pessoas não estão me chamando”. Chateada, ela lembra que ao passar em uma rua, mulheres a reconheceram e lhe olharam torto e falou para elas: “Fui presa por furtar água’, não matei ninguém não’. Falei para elas”. “Por isso, eu vou começar a vida de novo em uma nova cidade”. Enquanto conversava com a reportagem, ela estava fazendo um serviço de faxina junto com a filha, trabalho que conseguiu com a ajuda de um amigo da família. Sobre o fato de a mãe ter virado notícia na cidade e de ter dificuldade para conseguir serviço de faxina, a adolescente disse que é hora de erguer a cabeça e seguir em frente. “Julgamento sempre tem, sempre há pessoas pra julgar. Isso é do ser humano, né?”, conclui. ROMPIMENTO DO LACRE DA COPASA

Quanto ao rompimento do lacre da Copasa, ela disse que estavam sem trabalhar e não tinha como pagar o boleto do serviço de água. “Eu estava passando aperto. A gente não pode ficar sem água”, conta. O companheiro, que já tinha trabalhado em uma madeireira da região e também estava desempregado, fez o ‘gato’. Quanto a confusão com as autoridades policiais, ela se explica. “Na hora, eu fiquei nervosa com meu filho chorando. Ameaçaram levar meu filho para o Conselho Tutelar. Meu filho saiu correndo assustado e chorando. Então, eu saí correndo atrás dele para pegá-lo, e a polícia falou que saí correndo porque queria fugir”, narra.



O que diz o STF

Há um entendimento do STF de que mães de filhos de até 12 anos podem ter o benefício da prisão domiciliar em caso de delitos não violentos. Foi justamente esse o argumento usado pelo ministro Alexandre de Moraes, que ainda ressalvou que a Justiça a que compete o processo fica autorizada a “impor medidas cautelares diversas” contra a diarista.

Copasa

A Copasa disse que a prisão da diarista ocorreu em razão de um conjunto de delitos. “Na denúncia consta prática dos crimes de furto qualificado, resistência, desobediência e desacato” e, como o casal reagiu com violência ao ato de tamponamento do registro, foi acionada a PM.

Fonte: O Tempo