‘Quanto Mais Vida, Melhor’: entenda a história da nova novela das sete da Globo

Estreia, nesta segunda-feira (22), “Quanto Mais Vida, Melhor”, nova novela das sete da Globo. Escrita por Mauro Wilson, a trama substitui a edição especial de “Pega Pega” e encerra o ciclo de reprises que estavam no ar nos principais horários da dramaturgia da emissora desde o início da pandemia. A história, que é uma comédia romântica, é protagonizada pelos atores Giovanna Antonelli, Mateus Solano, Valentina Herszage e Vladimir Brichta, e fala com humor, drama e música, sobre vida (como o próprio título sugere) e uma nova chance para realizar os sonhos e consertar os erros do passado.

“Quanto Mais Vida, Melhor” gira em torno da empresária Paula (Giovanna), do médico Guilherme (Solano), da dançarina de pole dance Flávia (Valentina) e do jogador de futebol Neném (Brichta), que possuem realidades muito distintas. Os destinos deles se cruzam no aeroporto, no Rio de Janeiro, quando embarcam juntos rumo a São Paulo. Entretanto, a aeronave cai no meio de uma mata.

Paula, Guilherme, Flávia e Neném vão para o céu e se encontram com a Morte (A Maia), que unirá a vida dos quatros. Eles ganham uma nova chance de voltarem à vida, porém recebem um aviso: em um ano, um deles vai de fato fazer sua passagem de forma definitiva. Os protagonistas, então, são encontrados vivos pelas equipes de resgate e retornam para suas respectivas casas com a vontade de “ajeitar os erros e pensar no que eles querem para a vida”, define o autor Mauro Wilson.

Segundo ele, a ideia da história veio após uma experiência de quase morte. “A novela partiu de um especial que fiz em 2005, ‘Os Amadores’, que eram quatro homens que morrem no mesmo dia e voltam juntos. Quando tive essa ideia, foi engraçado: eu tinha 40 anos e quase morri. Me engasguei sozinho em casa e não conseguia respirar. Foi horrível, não tinha ninguém pra ajudar. Eu só pensava em tudo o que ia perder. E veio a ideia de que aquilo seria uma segunda chance”, conta Wilson.

“Agora, eu trouxe dois homens e duas mulheres com idades diferentes. E trouxe, também, uma coisa nova que é o tempo, já que um deles vai morrer em um ano. Isso criou um fator importante para a novela, pois a gente não sabe qual deles vai morrer”, completa o autor e roteirista, que já ganhou o Emmy Internacional pelos seriados “Doce de Mãe” (2012) e “Mulher Invisível” (2011).

Quatro histórias que se cruzam

Mesmo vivendo realidades tão diferentes e se nunca terem se conhecido até o dia do acidente, Paula, Guilherme, Flávia e Neném vão descobrir que há algo em comum entre eles: que todos precisam resolver algumas pendências na vida. E, para compreender isso, é preciso entender um pouco a história de cada um deles.

Neném, personagem de Vladimir Brichta, é um jogador de futebol que fez fama no Flamengo e já vestiu a camisa da seleção brasileira. Ele decide retomar a carreira para ajudar a família, que passa por dificuldades financeiras, e também para pagar o tratamento da filha caçula, diagnosticada com um problema no coração. Já Flávia, vivida por Valentina Herszage, é uma dançarina de pole dance que foi criada pelo pai Juca (Fabio Herford). Ela sempre se mete nas maiores furadas e, antes do acidente, numa tentativa desesperada de conseguir a independência financeira, aceitou participar de um assalto.

Guilherme, interpretado por Mateus Solano, é um médico “bem-sucedido, arrogante e controlador”, afirma o ator. Ele precisa se acertar com o filho Antônio (Matheus Abreu), com quem mantém uma relação distante, e com a mulher, Rose (Bárbara Colen), com quem vive um casamento já estremecido. O médico, entretanto, vai se envolver com Flávia. “É uma relação de gato e rato. A Flávia tem um ‘crush’ pelo Guilherme, e ele é um homem mais velho e casado. Tem muita expectativa e surpresas nessa relação”, pontua Valentina Herszage. “Gosto muito de viver personagens que são diferentes da minha personalidade. Sou um cara muito mais doce, divertido, espontâneo, divertido. E o Guilherme é solar dentro das limitações de afeto. É um cara extremamente controlador”, afirma Solano.

Já a megaempresária Paula (Giovanna Antonelli) também precisa melhorar sua relação com a filha Ingrid – que ela destrata por não aceitar o perfil descolado da jovem – além de quitar as dívidas da empresa e, assim, não precisar vender o negócio para a sua rival Carmem Wollinger (Julia Lemmertz). “A Paula é uma odiada adorável, uma mulher muito divertida”, diz Giovanna. “Se eu já sou acelerada, multiplica isso por três para ela. É um desgaste, mas é uma delícia”, acrescenta a atriz, que garante que a novela é solar. “A gente está imprimindo isso em cena. Nós estamos precisando dessa energia. O mais legal é que a Paula tem várias facetas e todos vão se divertir com as loucuras de amor que ela vai fazer”, adianta.

“Com a morte próxima, os quatro tentam descobrir o que é importante, o que tem significado para eles. Todo mundo tem direito a uma segunda chance”, comenta Vladimir Brichta. “Nós somos capazes de nos transformar. Erros grosseiros devem ser repensados e castigados, mas a gente precisa ter direito a buscar o que, de fato, tem valor”, observa o intérprete de Neném, que também vai engatar um romance com a personagem de Giovanna Antonelli.

Música terá destaque na trama

Em “Quanto Mais Vida, Melhor”, a cada semana, terá uma performance musical que contará com a participação dos quatro protagonistas da trama. “A novela será muito musical. Nós temos o cenário fixo do karaokê e decidimos construir um musical semanalmente. Não é um número, mas uma performance dos protagonistas cantando”, revelou Allan Fiterman, diretor artístico do folhetim.

Segundo ele, algumas canções foram compostas especialmente para a trama. Todas as músicas que serão interpretadas pelos atores Giovanna Antonelli, Mateus Solano, Valentina Herszage e Vladimir Brichta terão relação com o momento que os personagens estarão vivendo naquela semana.

Atores mineiros no elenco

“Quanto Mais Vida, Melhor” marca a estreia da mineira Bárbara Colen – que participou dos filmes “Aquarius” e “Bacurau” – em novelas. Ela é apontada pelo diretor Allan Fiterman e pelo autor Mauro Wilson como a quinta protagonista da história. “Minha primeira novela, e me colocaram em um lugar tão especial. Muito emocionante ter uma experiência em um contexto tão horizontal, onde a gente teve tanta liberdade. Muito afeto. Encontramos na televisão um ambiente tão saudável e propício à criatividade, com grandes astros da nossa cabeça e nosso coração”, comenta Bárbara, que interpreta Rose, que é casada com Guilherme (Mateus Solano).

Os mineiros Carol Marra e Matheus Abreu também participam de “Quanto Mais Vida, Melhor”. O elenco também traz nomes como Elizabeth Savalla, Marcos Caruso, Mariana Nunes, Evelyn Castro, Pedroca Monteiro, Agnes Brichta, Zezeh Barbosa, entre outros.

Fonte: O Tempo