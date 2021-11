‘Quanto Mais Vida, Melhor’: saiba o que vai acontecer no 1º capítulo da trama

Guilherme, Paula, Neném e Flávia se apavoram com uma forte turbulência no avião. Tina e Bianca assistem ao pai jogando bola e ficam animadas. Marcelo tenta convencer Paula a vender sua empresa para a rival Carmem. Cora chama Flávia para participar de um golpe. Guilherme briga com Rose em uma festa. Osvaldo marca um teste para Neném em um clube de São Paulo. Bianca passa mal e todos se preocupam. Neném lembra de Rose. Celina e Daniel reclamam de Rose para Guilherme. O plano de Cora dá errado, mas Flávia acaba ficando com a mala com os dólares. Jairo exige que Guilherme deixe Neném viajar com eles. Flávia se disfarça como comissária, e Jairo a convida para completar a tripulação do avião. Neném e Paula tentam conversar com Guilherme, que não dá muita atenção.

Fonte: O Tempo