Relação com empresa coloca secretário mineiro sob suspeita

O titular da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais (Seinfra), o advogado Fernando Marcato tem se destacado à frente dos processos de concessões públicas e privadas do Estado. A bola da vez é o Rodoanel Metropolitano, que tem sido alvo de discussões entre mais de dez municípios que serão fortemente impactados pela obra do Estado, que, além de ser menos eficiente, segundo as prefeituras, custa R$ 2 bilhões a mais.

O que chama a atenção são as relações mantidas entre o gestor da Seinfra e empresas e entidades envolvidas no desenvolvimento do projeto do Rodoanel. Marcato desembarcou na pasta proveniente da GO Associados (Gesner Oliveira) Associados, da qual foi sócio até um mês antes de assumir o cargo público. Entre os principais clientes da GO está a CCR, conglomerado especializado em vencer concessões de infraestrutura, transportes e serviços, formado por empresas como a Andrade Gutierrez, a Camargo Corrêa e Serveng, três das maiores denunciadas na Lava Jato. O relacionamento de Marcato com a CCR é de outrora, visto que ele já matinha contato, enquanto secretário-executivo de Novos Negócios da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), com o grupo, que também é detentor de algumas das melhores concessões de São Paulo.

“Os indícios de irregularidades e interesses são tantos que a Seinfra de Minas, na realidade, foi a primeira e verdadeira ‘privatização’ no governo de Romeu Zema. Ou seja, não defende os interesses da populaçãol”, comenta o secretário de Governo de Betim, Guilherme Carvalho, que lidera um movimento das prefeituras afetadas pelo Rodoanel do Estado.

Além disso, o secretário Marcato também ficou à frente da única privatização do governo Zema, a do aeroporto da Pampulha, vencida pela própria CCR.

Outro ponto de dúvida é o fato de o projeto da Seinfra ter sido apresentado e defendido pela empresa Systra, subsidiária da multinacional RATP, dona, entre centenas de concessões pelo mundo, também do metrô de Paris. O que causa estranheza às prefeituras afetadas pelo Rodoanel do Estado e também a entidades que defendem um novo traçado para o corredor viário, é que a RAPT é sócia da CCR em diferentes empreendimentos, tendo se transformado na principal viabilizadora de PPPs, oferecendo modelagens, projetos, estudos análises e assessoria completa.

Segundo informações colhidas pela reportagem de O TEMPO, a Systra permuta parte dos serviços prestados, deixando-os a cargo da RATP, para que as empresas que assumem as concessões tenham participação nas negociações.

Na última semana, durante discussão sobre o traçado do Rodoanel Metropolitano feito pelo Estado, que fere os interesses da população de vários municípios das regiões do Médio Paraopeba e da Grande BH, o projeto do governo de Minas passou a ser objeto de denúncias de irregularidades.

MP deve apurar

A Prefeitura de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, protocolou, na última sexta-feira, no Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa de Probidade Administrativa e do Patrimônio Público de Minas Gerais, uma notícia de fato pedindo que o Ministério Público estadual fiscalize e tome as medidas cabíveis contra os indícios de fraude no acordo de cooperação firmado pelo governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), para a realização dos estudos de implementação do Rodoanel Metropolitano.

O procurador-geral de Betim, Bruno Cypriano, explicou que a medida foi necessária, uma vez que “foram constatados indícios de que as empresas interessadas na construção do Rodoanel estejam financiando, por meio de associações e outras entidades, os estudos para a sua construção, tendo, com isso, acesso a informações privilegiadas no processo de concessão do corredor viário”.

Audiências

Nesta segunda (22) e terça (23), a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) realiza audiência públicas para debater o Rodoanel. E as comunidades estão se movimentando para que possam ser ouvidas nas discussões. Para isso, associações de bairros, entidades de classes e outras instituições deverão marcar presença nos locais. Hoje, a discussão acontecerá no auditório da Cidade Administrativa, a partir das 13h. Já amanhã, a audiência será no auditório do prédio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER), no bairro Santa Efigênia, em BH, no mesmo horário.

O secretário de Governo de Betim, Guilherme Carvalho, disse que o município conseguiu autorização de fala na audiência para falar da proposta alternativa encabeçada pelas prefeituras: “Será importante para mostrar a todos o comparativo entre as propostas, como os mapas, os impactos e os benefícios”. Ele também contou que o município foi procurado por entidades e associações interessados na discussão sobre o Rodoanel.

A Prefeitura de Contagem também está se mobilizando para as audiências na próxima semana. “Não podemos concordar com esse traçado do Estado porque ele corta a área de preservação Vargem das Flores, o que provocaria o esvaziamento da represa e impactar no abastecimento de água da região metropolitana”, disse a prefeita Marília Campos (PT).

Posicionamentos

Governo de Minas. O Estado foi demandado na noite de ontem. Até o fechamento desta matéria, por volta das 23h deste domingo (21), o governo não havia se manifestado.

ABCR. A entidade disse que não participa de projetos de concessões de rodovias e que não teve qualquer participação na elaboração dos estudos do Rodoanel. “Nem a ABCR, nem suas associadas, tiveram ou têm acesso a quaisquer informações privilegiadas”, diz nota da ABCR, que completa com o seguinte: “A reportagem, ao amparar disputas políticas locais sobre o Rodoanel, insiste em desinformar o leitor com informações sabidamente inverídicas”.

Marco Aurélio Barcelos. O presidente da entidade e ex-titular da Seinfra declarou que o acordo de cooperação feito entre a pasta e o MBC foi feito com base na Lei Federal nº 13.019, de 2014, e que teve a chancela da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. O objeto foi a doação de estudos para o governo de Minas Gerais, com recursos doados ao MBC pela Vale. “Essas ações foram amplamente divulgadas na época e os respectivos processos administrativos são públicos. Nenhuma empresa do setor de concessões de rodovias participou da elaboração dos estudos ou contribuiu com qualquer recurso para a sua execução”, diz o texto.

Demais. As outras e entidades empresas citadas nesta reportagem foram procuradas, mas não se pronunciaram até o fechamento desta matéria.

Fonte: O Tempo