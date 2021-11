Reunião termina sem acordo e greve dos ônibus continua em BH

A reunião entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) e o Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte e região (STTRBH), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), na região Centro-Sul de Belo Horizonte, terminou sem acordo. A greve dos coletivos continua nesta segunda-feira (22). A previsão é de que a paralisação seja mantida pelos próximos dias.

O sindicato dos trabalhadores se comprometeu, no entanto, a manter 60% da frota, o que não ocorreu nesta segunda-feira. Uma nova reunião, com a BHTrans, foi marcada para terça-feira (23), às 14h30. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários (STTR-BH), Paulo César, é impossível suspender uma greve, já que não houve nenhuma negociação.

“Vamos garantir a circulação de 60% das frotas. Hoje não foi possível essa garantia devido à grande insatisfação da classe. Mas não podemos penalizar o mais pobres, que necessitam do transporte público”, pontuou Paulo César.

A greve começou no início da manhã desta segunda-feira e causou um caos nas estações da capital mineira. Para o representante do Ministério Público do Trabalho, Eduardo Botelho, questões tarifárias e contratuais foram colocadas em pauta, por isso, é necessário a participação de membros da BHTrans ou do Governo Municipal para que tais pontos sejam esclarecidos.

Veja quais são as reivindicações dos trabalhadores:

– Reajuste salarial de 9% + INPC;

-Ticket de alimentação de R$ 800,00;

-Pagamento do Ticket no atestado;

-Remoção do banco de horas;

– Abono salarial 2019/2020;

– Retirada da limitação do passe livre;

– Manutenção do passe livre para o afastado;

– Melhoria no plano de saúde.

Matéria atualizada às 16h54

Fonte: O Tempo