Seleção Brasileira desembarca em Manaus para Torneio Internacional

A Seleção Brasileira Feminina desembarcou em Manaus nesta segunda-feira (22), para a disputa do Torneio Internacional de Futebol. O primeiro compromisso será nesta quinta, contra a índia, na Arena da Amazônia. Na janela, as Guerreiras do Brasil ainda vão enfrentar a Venezuela e o Chile.

Durante o período, a equipe ficará concentrada em Manaus. A técnica Pia Sundhage comandará os treinamentos no CT do 3B da Amazônia, e a primeira atividade com o grupo completo está prevista para esta quarta, às 17h (horário local).

A disputa do Torneio Internacional de Futebol Feminino será o último compromisso da Seleção Feminina em 2021. O Brasil estreia no Torneio Internacional diante da Índia, no dia 25 de novembro (quinta-feira). Na sequência, a Canarinho enfrenta a Venezuela, no dia 28 (domingo), e encerra sua participação diante do Chile, no dia 1º de dezembro. Os horários das partidas ainda serão confirmados.

Fonte: O Tempo