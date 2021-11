Trabalhadores se organizam para trabalhar no 2º dia de greve dos ônibus em BH

Para não perder o dia de trabalho com o segundo dia da greve dos ônibus de Belo Horizonte, nesta terça-feira (23), muitos já traçam estratégias para não ficar no ponto.

Para a reportagem de O TEMPO, pessoas que estavam esperando a lotação para voltar para casa disseram que umas das iniciativas será acordar mais cedo e tentar carona para chegar ao trabalho. Ir a pé também é uma das saídas apontadas pelos entrevistados.

A estudante de enfermagem Joice Ferreira, de 24 anos, promete acordar uma hora mais cedo, por volta das 6h, para ir a pé. Ela mora no bairro Floresta, na região Noroeste de Belo Horizonte, e vai até a praça Sete, na região Central de Belo Horizonte.

“O jeito é colocar um tênis confortável e caminhar. O problema é voltar a pé, porque à noite é perigoso, vou ter que montar outra estratégia para chegar em casa segura”, avaliou a estudante.

O montador Reginaldo Souto, de 49 anos, mora no bairro Independência, na região do Barreiro e trabalha no centro de Belo Horizonte. Para esta terça, ele também avalia fazer parte do percusso a pé.

“Vou caminhar da minha casa até a estação Diamante, o que dá uns 40 minutos. Aí vou ter que fazer baldeação, pegar o ônibus que aparecer até chegar no Centro de BH. Não dá é pra perder o dia de serviço”, disse o montador.



Já a auxiliar de dentista Rosa Maria, de 35 anos, que mora no bairro Taquaril, na região Leste da capital, e trabalha no Centro, poderá contar com a carona do namorado.

“Já deixei tudo combinado com meu namorado, vou ir e voltar com ele de moto, para não ficar horas no ponto. Ainda bem que tenho essa opção, ou ia ter que gastar parte do décimo terceiro com Uber, que hoje (segunda) estava caríssimo”, disse Rosa.

Fonte: O Tempo