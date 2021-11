‘Um Lugar ao Sol’: Lara e Mateus se casam; confira o resumo

Lara aceita se casar com Mateus. Noca confidencia a Dalva que está preocupada com a neta. Ruth e Túlio comemoram a negociação de Christian/Renato na venda do mercado de Brás de Pina. Ruth consegue o endereço do restaurante em que Túlio vai jantar com Rebeca, Ilana e Breno. Rebeca flagra Túlio e Ruth discutindo. Breno cobra a Ilana o projeto do casal de ter filhos. Mateus propõe a Lara que ambos deixem o passado de lado e comecem uma vida nova. O filho de Manoel agride Christian/Renato, acusando o rapaz de não ter cumprido sua promessa ao pai. Ravi conta a Christian/Renato que Romero está entre a vida e a morte. Christian/Renato vai até o abrigo em Goiânia, onde é recebido por Avany.

Fonte: O Tempo