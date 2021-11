Após fim da greve, volta pra casa é de pontos lotados e poucos ônibus

Mesmo com a suspensão da greve dos rodoviários na tarde desta terça-feira (23), a volta para casa, nesta noite, vai exigir paciência dos usuários. A reportagem de O TEMPO percorreu diversos pontos da região central de BH e flagrou pessoas cansadas de esperar.

A vendedora Claudilene Ramalho, de 47 anos, fez uma “romaria” atrás de um ponto mais vazio. Ela foi da rua Tamoios até a avenida Afonso Pena, mas desistiu. “Os pontos estão todos abarrotados. Moro na Cidade Industrial (em Contagem, na região metropolitana) e trabalho no centro de BH. Quanta dificuldade essa volta pra casa. Já está demorada e exaustiva, nem parece que a greve acabou”, desabafou a vendedora.

O vigilante William Silva, de 37 anos, trabalha no centro e também mora em Contagem. “Já estou cansado, exausto. Essa greve só trouxe mais cansaço para a rotina do trabalhador que precisa do transporte público. Até agora, os ônibus não voltaram a rodar, nem com a capacidade mínima. Está pior que ontem”, considerou o vigilante.

“Não tem ônibus para todos ainda. Vim do (bairro) Sagrada Família para o centro de BH a pé. Os ônibus estavam tão lotados que nem estavam parando nos pontos. Agora vou espremida até chegar ao Barreiro. Que volta para casa cansativa”, avaliou a educadora social Sheize Cristine, de 31 anos.

A doméstica Vera Lúcia, de 60 anos, estava no centro de Belo Horizonte e conseguiu um lugarzinho na porta do coletivo. “Moro no Barreiro, é longe, não dá para ir a pé e o Uber está muito caro. Então o jeito é arrumar um cantinho, e ir para casa para tentar descansar um pouquinho”, disse a doméstica.

O Sindicato dos trabalhadores (STTR) informou que o serviço será normalizado nesta quarta-feira (24).

Matéria atualizada às 20h38