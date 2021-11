Barcelona fica no zero a zero com o Benfica e se complica na Champions

O Barcelona complicou sua participação na Liga dos Campeões, ao só empatar, por 0 a 0, com o Benfica, nesta terça-feira (23), no Camp Nou, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo E da Liga dos Campeões. Com o resultado, o time do técnico Xavi Hernández ficou com sete pontos, contra cinco dos portugueses. A liderança é do Bayern, com 15 pontos.

Na última rodada, dia 8, quando serão definidos os times classificados para as oitavas de final, o Barcelona vai até Munique, enquanto o Benfica recebe, em Lisboa, o eliminado Dínamo de Kiev. Os dois primeiros de cada chave permanecem na competição.

No início do dia, Bayern de Munique somou o quinto triunfo consecutivo na competição, ao bater o Dínamo de Kiev, fora de casa, por 2 a 1. O time ucraniano, com apenas um ponto, está eliminado.

Sob temperaturas baixas (a neve tomou conta de parte do gramado no primeiro tempo), Lewandowski deixou sua marca, aos 14 minutos do primeiro tempo, enquanto Coman ampliou, aos 42. Harmash, aos 25, fez o gol de honra do time dos anfitriões.

Pelo Grupo G, todos os participantes continuam com chances de classificação após os resultados desta terça-feira. Quem atuou em casa, venceu. O Lille bateu o Salzburg por 1 a 0, enquanto o Sevilla derrotou o Wolfsburg por 2 a 0.

Desta forma, o Lille soma oito, o Salzburg, sete. O Sevilla tem seis e o Wolfsburg, cinco. No dia 8, o Lille vai visitar o Wolfsburg e o Salzburg receberá o Sevilla.

Fonte: O Tempo