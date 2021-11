Capinópolis: palestra abordou o desenvolvimento econômico com lideranças regionais

O evento contou com a palestra de Andrea Salermo | Foto: Paulo Braga / Tudo Em Dia

Capinópolis, Minas Gerais. Um encontro de prefeitos que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (Amvap), vice-prefeitos, vereadores, secretários e empresários abordou o desenvolvimento econômico local e regional. O encontro foi realizado na manhã desta terça-feira (23.nov.2021) no Salão de Eventos João Felippe, e é uma parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas —Sebrae— e da Amvap.

A abertura do evento foi realizada pelo anfitrião, o prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto.

“Neste momento de pandemia, temos que destacar a importância do conhecimento e do empreendedorismo para alavancar novos negócios e girar a economia”, disse o prefeito ao Tudo Em Dia.

Wender Luciano, presidente da Amvap e prefeito de Gurinhatã, destacou a importância da associação de municípios. “Este é o quarto evento, onde tiramos a Amvap de Uberlândia e estamos trazendo para o interior, trazendo mais próximo de vocês”, ressaltou o presidente.

Camila Alves, Analista de Negócios, ressaltou que o Sebrae fortaleceu sua presença na região, por meio da parceria com a Amvap.

Participaram do encontro — Elivander Alves, prefeito de Canápolis; Lindomar Amaro, prefeito de Indianópolis; Francisco Neto, prefeito de Tupaciguara; Roberto Nascimento, vice-prefeito de Araporã; Xexel, prefeito da cidade do Prata; João Makhou representou a Câmara Municipal de Capinópolis — os vereadores Daniel França e Edward Sales também estavam presentes. O empresariado foi representado por Amauri Barros, da usina CRV Industrial, Camila Gaião, do CCAA, Anselmo Pontes, da Termo Eletro e pelo presidente da Aciac, Luiz Fernando. O agronegócio foi representado por Tatiane Barra. Aléxia Rosa, Secretária de Turismo de Cachoeira Dourada e Sandra Barbosa, Secretária de Saúde de Ituiutaba, também prestigiaram o encontro.

Andrea Salerno foi a palestrante e abordou o tema voltado para o pós-pandemia, ressaltando a relevância do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico.

Confira alguns registros do evento.