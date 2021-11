Como calcular a nota do Enem 2021? Professora do Chromos explica

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) terá sequência no próximo domingo (28), nas versões impressa e digital. Os candidatos terão cinco horas para solucionar questões relacionadas à ciências da natureza e matemática e suas tecnologias.

A prova é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e com sua nota é possível garantir uma vaga em universidades públicas e particulares de todo o país. Além disso, existem universidades fora do país que aceitam o resultado obtido no exame nos processos de admissão.

Por isso, saber calcular a nota do Enem é importante para pensar nas possibilidades de entrada em universidades. O cálculo da nota do ENEM 2021 pode ser feito através do resultado da Média Geral ou da Teoria da Resposta ao Item – conhecida como método TRI.

De acordo com a professora de matemática do Colégio Chromos, Vitória Willani, a média geral das notas da obtidas por área, incluindo a nota da redação do Enem.

“A média geral é feita através da soma nota do candidato em linguagens, ciências humanas, redação, ciências da natureza e matemática e dividindo essa nota por 5”, ilustra.

Já o método TRI leva em consideração não somente quantas questões que o candidato acertou, mas a coerência desses acertos.

“A prova é montada em blocos de habilidades, e em cada bloco desse há questões fáceis, médias e difíceis. Assim sendo um aluno que acerta as questões fáceis e média mas erra as difíceis terá uma nota maior que o aluno que acertas as questões médias e difíceis mas erras as fáceis. Isso ocorre pois a TRI entenderá que esse segundo aluno chutou as questões, pois é incoerente que alguém domine a parte mais complexa de uma teoria sem saber o básico dessa teoria. Assim sendo o único modo desse candidato ter acertado essas questões é chutando”, esclarece Willani.

A professora de matemática do colégio Chromos também explica que esse aspecto do TRI é conhecido por ser ‘antichute’ e reforça sobre a importância da concentração na realização do exame. “Os candidatos devem se concentrar em fazer as questões que estão em seu nível de habilidade e não as questões mais difíceis da prova”, finaliza.

O gabarito oficial do ENEM 2021 deve ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em até três dias úteis após o segundo dia de provas. O gabarito será divulgado no site do Enem e pelo aplicativo do Enem.

Este ano, a parceria entre O TEMPO e Chromos – Colégio e Pré traz tudo o que você precisa saber sobre Enem 2021. Além da divulgação do gabarito extraoficial do Exame Nacional do Ensino Médio, os professores da instituição irão comentar todas as questões do teste em uma live que você pode conferir abaixo.

As notas finais do Enem 2021, juntamente com as notas da redação, serão divulgadas na página do participante , provavelmente em março de 2022.

Fonte: O Tempo