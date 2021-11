Cristiano Ronaldo marca e volta a salvar Manchester United na Liga dos Campeões

Se no Campeonato Inglês Cristiano Ronaldo não tem colecionado boas atuações, na Liga dos Campeões o astro português tem sido o maior responsável pelas vitórias do Manchester United na fase de grupos. Nesta terça-feira, diante do Villarreal, na Espanha, o atacante fez o primeiro gol na difícil vitória, por 2 a 0, e ajudou a garantir a equipe nas oitavas de final da competição, com dez pontos, na liderança do Grupo F.

O adversário espanhol ficou com sete, após cinco rodadas, e poderá ser ultrapassado pela Atalanta (cinco pontos), que ainda entra em campo nesta terça para encarar o Young Boys (três), na Suíça.

O placar não foi justo para a equipe da casa, que merecia ter ficado à frente no placar, principalmente no primeiro tempo, mas foi impedida pela bela atuação do goleiro De Gea, autor de grandes defesas.

O diferencial do Manchester mais uma vez foi Cristiano Ronaldo, como já fora contra a Atalanta e o mesmo Villarreal, na Inglaterra. Ele marcou aos 33 minutos da etapa final e alcançou a marca de seis gols em cinco partidas. Sancho, aos 45, deu números finais à partida.

Pelo Grupo E, o Bayern de Munique somou o quinto triunfo consecutivo na competição, ao bater o Dínamo, em Kiev, por 2 a 1 O time ucraniano, com apenas um ponto, está eliminado.

Lewandowski deixou sua marca, aos 14 minutos do primeiro tempo, enquanto Coman ampliou, aos 42. Harmash, aos 25, fez o gol de honra do time dos anfitriões.

