Cruzeiro mobiliza torcida e quer quebrar recorde do novo Mineirão contra Náutico

O Cruzeiro tenta quebrar o recorde de público do novo Mineirão na partida desta quinta-feira (25), diante do Náutico, pela 38ª rodada da Série B. A diretoria colocou a carga máxima do estádio à venda e espera que o público compareça em peso no estádio.

O recorde atual é do Atlético, obtido no último sábado (20), diante do Juventude, pela 34ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, 61.476 torcedores foram ao estádio para acompanhar o líder do principal torneio nacional.

A capacidade máxima do estádio é de 61.927 torcedores, número colocado à disposição para os torcedores da Raposa. O clube mobiliza a torcida para que faça a despedida de Rafael Sóbis, que anunciou a sua aposentadoria recentemente.

A diretoria anunciou, em sua última publicação, que 50 mil torcedores já adquiriram entradas para a última partida do clube nesta temporada.

Sem aspirações na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro soma 47 pontos e ocupa a 13ª colocação.

Fonte: O Tempo