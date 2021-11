Depois de Camila Queiroz, Bruno Montaleone também deixa novela

O que Bruno Montaleone e Camila Queiroz têm em comum? Além de serem jovens atores e estarem presentes no elenco de “Verdades Secretas 2”, disponível no Globoplay, os dois são agenciados pelo mesmo empresário, Ricardo Garcia, que por sinal, se tornou persona non grata na Globo.

Isso porque Garcia teria feito jogo duro nas negociações contratuais entre a emissora carioca e e intérprete de Angel, o que resultou na demissão de Camila na última quarta-feira (17).

Bruno, que tem 25 anos e ficou conhecido inicialmente por ter namorado a filha de Xuxa, Sasha Meneghel, está no ar em “Verdades Secretas 2”, na pele de um personagem polêmico. Seu papel, Matheus, é um modelo que também trabalha como garoto de programa, e se envolve com todos os membros de uma mesma família, sejam homens ou mulheres.

O bom desempenho do ator acabou fazendo com que ele fosse escalado para a próxima trama das 18h, “Além da Ilusão”. A novela, que deve estrear em fevereiro de 2022 no lugar de “Nos Tempos do Imperador”, está sendo gravada em Poços de Caldas, no sul de Minas.

Mas, segundo o site “Notícias da TV”, a Globo informou que foi o próprio Bruno Montaleone pediu para deixar a novela. O site chegou a ir atrás do ator para el dar a sua versão. Bruno disse apenas que não sabe o que vai acontecer, “que está em um momento confuso, complicado” e que não pode falar nada. Em um comunicado divulgado, sua equipe alegou que Bruno teve de fazer uma pausa na atuação para se recuperar de “um ritmo intenso de gravações”.

BASTIDORES

Já nos corredores globais, circula um babado forte de que Bruno teria sido afastado, porque a Globo não negociaria com profissionais com os quais têm problemas, caso de Ricardo Garcia, que também é agente de Klebber Toledo e Lucy Ramos.

A emissora já encontrou um substituto para o papel dele em “Além da Ilusão”. É o ator Ricky Tavares, conhecido por seus trabalhos na Record TV.

Fonte: O Tempo