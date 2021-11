‘Dia de prejuízo total’, diz dono de lanchonete na estação Vilarinho

O recolhimento dos ônibus que passam pelas estações de Belo Horizonte para as garagens deve gerar um prejuízo de pelo menos R$ 1.000 para o comerciante João Júnior, 34. Ele é proprietário de duas lanchonetes, uma localizada na estação Vilarinho, na região Norte e outra na estação São Gabriel, na região Nordeste da capital. As duas foram fechadas por falta de movimento de passageiros nos locais.

“A gente começou hoje na estação São Gabriel às 6h, quando deu 7h nós tivemos que fechar. Pegamos as mercadorias do São Gabriel e viemos para a Vilarinho. Chegamos aqui e agora tem paralisação total. Um dia de prejuízo, pelos menos de R$ 1.000”, lamenta o comerciante.

João explica que além de ter que pagar os aluguéis das lojas, toda a mercadoria de salgados do dia será perdida.

“Gasolina alta, tudo alto e agora essa greve dos ônibus, a gente não sabe o que esperar. Juntando os dois aluguéis fica pesado. Alem do prejuízo do produto, porque o salgado é perecível e não serve pro dia seguinte, ainda tem despesa do aluguel. Fora a despesa com funcionário e custo para ir e voltar. Dia de prejuízo total”, disse.

Veja quais são as reivindicações dos trabalhadores

– Reajuste salarial de 9% + INPC;

-Ticket de alimentação de R$ 800,00;

-Pagamento do Ticket no atestado;

-Remoção do banco de horas;

-Abono salarial 2019/2020;

-Retirada da limitação do passe livre;

-Manutenção do passe livre para o afastado;

-Melhoria no plano de saúde.

Fonte: O Tempo