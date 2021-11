Fim parcial da greve dos ônibus em BH ainda gera desconfiança dos passageiros

Após dois dias de protesto, patrões e empregados do sistema rodoviário de Belo Horizonte decidiram, na tarde desta terça-feira (23), pelo fim da greve dos ônibus. No entanto, caso o Sindicato das Empresas de Transporte Público (Setra-BH) não apresente até esta sexta-feira (26) uma proposta de reajuste salarial para a categoria, a classe promete retomar imediatamente a paralisação.

E essa instabilidade gera desconfiança naqueles que precisam do transporte público para ir e voltar do trabalho. É o caso do pintor Rogério Ribeiro, de 55 anos, que mora no bairro Independência, na região do Barreiro, e trabalha no Buritis, na região Oeste de BH. Ele não escondeu o medo da greve ser retomada e teme que precise ficar novamente por horas no ponto de ônibus.

“Fiquei sabendo do fim parcial da greve no ponto de ônibus. Não confio nisso, gosto de certezas. Então, até semana que vem vou continuar indo trabalhar de carona com meu vizinho. Não quero ficar na mão, principalmente na sexta e no fim de semana, que o transporte normalmente já é mais cheio,” disse.

O auxiliar de mecânica Nilson Eduardo, de 42 anos, mora em Ibirité, na região Metropolitana, e trabalha no centro de BH. Ele disse que vai deixar o dinheiro do Uber reservado até que o fim da greve seja realmente validado.

“São só dois dias sem greve, aí na sexta a chance é grande de sermos pegos de surpresa com outra parada, infelizmente não confio, tá tudo muito instável. Por isso, o dinheiro pro Uber vai ficar guardado na carteira,” avaliou o auxiliar de mecânica.

Fonte: O Tempo