Galo: Diego Costa sai com desconforto na coxa e inicia tratamento no banco

Palmeiras e Atlético vão fazendo um jogo movimentado na noite desta terça-feira (23), no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O atacante Diego Costa, que recebeu cartão amarelo no primeiro tempo, foi substituído no intervalo e saiu de campo reclamando de um incomodo na coxa.

Embora estivesse bastante nervoso em campo, Diego Costa não fez um primeiro tempo ruim, mas o jogador saiu de campo após o fim da etapa inicial com a mão na parte posterior da coxa direita. O atacante alvinegro já iniciou o tratamento com gelo no banco de reservas.

Diego Costa tem um histórico de lesão e, desde que chegou ao Galo, em agosto – depois de ficar quase um ano sem entrar em campo – o atacante já teve diversos problemas físicos. Pela semifinal da Libertadores, no primeiro jogo dia te do Palmeiras, também no Allianz Parque, Diego teve outro problema na coxa e até desfalcou o Galo no jogo de volta no Mineirão.

Fonte: O Tempo