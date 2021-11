Galo pode ser campeão sem entrar em campo na terça que vem; entenda

Após a combinação de resultados desta terça-feira (23), com o empate em São Paulo entre Atlético e Palmeiras, em 2 a 2, e o mesmo placar em Porto Alegre, entre Grêmio e Flamengo, o Galo pode ser campeão brasileiro sem entrar em campo na próxima terça-feira. Para que isso aconteça, uma nova combinação de resultados precisa ocorrer nos próximos dias.

Com o empate em São Paulo, o Galo chegou a 75 pontos. Caso vença o Fluminense, domingo, no Mineirão, chegaria a 78. O Flamengo, no momento, tem 67 pontos e pode chegar, no máximo, a 79 pontos. O time carioca não entra em campo na rodada do próximo final de semana, já que joga a final da Libertadores no sábado, contra o Palmeiras. Mas o rubro-negro entra em campo na terça-feira, dia 30, quando enfrenta o Ceará, no Maracanã.

Se o Flamengo não vencer o alvinegro cearense, o rubro-negro só pode chegar a 77 pontos, o que daria ao Galo o título sem entrar em campo. Caso o Flamengo derrote o Ceará e o Galo vença o Fluminense, o Atlético passa a precisar de uma vitória na quinta-feira, dia 2, contra o Bahia, em Salvador, para ser campeão brasileiro.

Fonte: O Tempo