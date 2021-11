Galo precisa de calma e inteligência para furar o bloqueio palmeirense

O torcedor atleticano já está com a caneta e o papel na mão, fazendo as contas para saber o dia e a hora exatos em que vai poder finalmente soltar o grito de bicampeão brasileiro, que está entalado na garganta. Se tudo der certo, o timaço do Cuca consegue já se garantir campeão brasileiro no domingo, contra o Fluminense. É um time para ficar na história. Não só pelo tão esperado título, mas pela forma com que tem jogado, empolgando a torcida, com craques renomados, de nível internacional, como Hulk, Diego Costa e Nacho Fernández, e outras jovens estrelas, como é o caso do ótimo lateral Guilherme Arana. Se for com a força total, empurrado pela torcida, o Galo tem tudo para vingar a desclassificação na Libertadores, naquele amargo 1 a 1. Mas o time do Palmeiras, mesmo vindo de derrotas, também é um dos melhores do Brasil e na América do Sul e tem no técnico Abel Ferreira um dos seus trunfos. Cabe ao Galo jogar com calma e inteligência para furar o bloqueio palmeirense, levantar a torcida e dar mais um passo firme rumo ao título. Um abraço!

Fonte: O Tempo