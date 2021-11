Grammy 2022 anuncia indicados

Maior premiação da indústria musical, o Grammy divulgou nesta terça (23) os indicados à sua premiação do ano que vem. O anúncio aconteceu numa live nas redes sociais da organização.

“Love for Sale”, disco de Lady Gaga com Tony Bennet, foi selecionado ao prêmio de melhor álbum do ano, assim como “Planet Her” de Doja Cat e We Are, de Jon Batiste.

A 64ª edição da premiação teve também “Donda”, o novo álbum de Kanye West, indicado ao melhor álbum de rap.

Para melhor clipe musical, estão entre os selecionados “Montero (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X; “I Get a Kick Of You”, de Lady Gaga com Tony Bennet; e “Peaches”, de Justin Bieber, que também concorre na categoia de melhor performance de R&B.

Olivia Rodrigo está entre as finalistas na categoria de artista revelação.

A atriz e cantora Selena Gomez figura entre as finalistas de melhor álbum de pop latino, com “Revelación”.

A cerimônia do Grammy 2021 aconteceu em março deste ano, com apresentação do comediante Trevor Noah. O destaque daquela que foi a 63ª edição do prêmio foi Megan Thee Stallion, que ganhou o troféu de música de rap e o de artista revelação.

A edição também foi marcada por transformar Beyoncé na artista mulher com mais gramofones da história – são 28 no total. A cantora Taylor Swift, que ganhou seu terceiro Grammy de disco do ano, com o álbum “Folklore”.

Fonte: O Tempo