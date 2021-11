Grêmio busca empate com reservas do Flamengo e segue ameaçado

O Grêmio arrancou empate com o Flamengo, nesta terça-feira (23), em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo em Porto Alegre foi cheio de tensão pela briga do time gaúcho para evitar o rebaixamento. Mesmo com reservas, a equipe de Renato Gaúcho chegou a abrir 2 a 0. No fim, o placar de 2 a 2 minimizou o prejuízo gremista, mas não ofuscou a volta de De Arrascaeta em grande estilo.

Vitinho marcou os dois gols do Flamengo, enquanto Borja e Ferreira fizeram para o Grêmio.

O time gaúcho teve Jhonata Robert expulso dentro das quatro linhas e Brenno levando cartão vermelho, mesmo no banco de reservas.

O Flamengo, agora, pensa 100% na final da Copa Libertadores. No sábado (27), o time enfrenta o Palmeiras, no estádio Centenário, em Montevidéu, atrás do terceiro título da América.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Bahia em confronto direto contra o rebaixamento. O jogo em Salvador acontece na sexta-feira (26), às 19h (horário de Brasília).

A partida teve primeiro tempo sem emoção, mas tudo ficou guardado para a etapa final. O Grêmio chega aos 36 pontos, quatro a menos que o Juventude – primeiro time fora do Z4.

RENATO FALA EM INCOMPETÊNCIA

Antes de a bola rolar, Renato Gaúcho falou ao Premiere sobre o jogo e as consequências de uma vitória do Flamengo na briga do Grêmio para fugir do rebaixamento.

“É difícil ver o clube onde comecei a jogar, ganhei muitos títulos como jogador e treinador, numa situação dessas. Muita gente falando que o Flamengo pode derrubar o Grêmio, mas quando um time cai para a Segunda Divisão, e espero que o Grêmio não caia, é por tudo que fez no campeonato, não por 90 minutos. Alguém vai apagar a luz, uma hora. A luz, quem apagou foi a incompetência, digamos assim, durante o campeonato todo”, disse.

PRIMEIRO TEMPO SONOLENTO

A atuação do Grêmio não parecia ser de um time que precisa desesperadamente da vitória. Com uma dose (constante) de ansiedade, a equipe criou poucas chances até o intervalo. Não repetiu o ritmo intenso da atuação contra o Bragantino e ao longo da primeira etapa passou a ceder mais espaços em frente à área.

A grande oportunidade na parte inicial do jogo nasceu de bola levantada na área, com cabeceio de Jhonata Robert, que foi salva em cima da linha por Gustavo Henrique. Pouco antes do intervalo, Diego Souza forçou Hugo a fazer defesa no reflexo. O rebote foi muito forte e Ferreira não conseguiu dominar, mesmo dentro da área.

FLA SÓ DE LONGE

Pior que o Grêmio, só o Flamengo. Em ritmo ainda mais lento, o time reserva de Renato até fechou a primeira etapa com mais posse de bola e maior número de conclusões. Nenhuma tentativa levou real perigo ao gol de Gabriel Grando. A maioria das conclusões veio de fora da área. Como nos casos de Vitor Gabriel e Diego.

GRÊMIO DEGRINGOLA, MAS REAGE

Aos 13 do segundo tempo, Vitinho marcou. No minuto seguinte, Jhonata Robert foi expulso e o Grêmio entrou em parafuso. Concedendo espaços, errando passes. Aos 28, Kenedy o mesmo camisa 11 ampliou o marcador. O desespero, no entanto, virou reação.

O ataque com Ferreira e Borja passou a insistir mais. Borja descontou e o camisa 11 gremista empatou. No fim, o Grêmio se jogou ao ataque. Mesmo com um a menos.

Além de promover a volta de De Arrascaeta, o Flamengo tirou proveito do nervosismo total do Grêmio. Foi assim, na base dos nervos, que saiu o segundo gol de Vitinho. Mas depois de abrir 2 a 0, o time rubro-negro diminuiu o ritmo. Deu espaço e levou pressão.

