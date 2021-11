A técnica em enfermagem Gisele Veríssimo representou os demais profissionais da Saúde. (esq) Vice-prefeito Sílvio, Jair Bial, Gisele Veríssimo e Renato Moura | Foto: Câmara Municipal de Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. Profissionais da saúde de Ituiutaba, que trabalham na linha de frente no atendimento a Covid-19 foram homenageados nesta terça-feira (23) pela Câmara Municipal. Para homenagear os profissionais, muitas vezes anônimos, o vereador Jair Bial, ofereceu uma Moção de Aplauso aos profissionais de saúde.

Representando o Hospital São José, da Sociedade de São Vicente de Paulo, estava a técnica em enfermagem Gisele Veríssimo, que desempenha, desde março de 2020, importante papel de assistência médica aos pacientes graves infectados pelo coronavírus e que são hospitalizados na ala de Unidades de Terapia Intensiva – UTIs Covid-19 no Hospital São José – HSJ. “Hoje represento toda a população, bem como todas as pessoas envolvidas nos atendimentos médicos na linha de frente, desde a recepção no hospital até ao setor limpeza. E isso é muito gratificante”, disse a técnica em enfermagem.

Ela também representou os profissionais de saúde quando chegaram as primeiras doses da vacina contra a Covid-19, foi a primeira profissional a ser imunizada no município. Ela representou os colegas atuantes na linha de frente no cuidados aos pacientes da covid-19 e recebeu a aplicação da Coronavac.

A técnica de enfermagem contou que o trabalho de cuidado aos pacientes da covid-19 tem sido cansativo, mas que a cada saída de UTI para o leito ou no momento da alta hospitalar, é gerada uma sensação extremamente positiva. “Para mim foi uma alegria representar meus colegas aqui na Câmara Municipal nessa Moção de Aplauso. Todos os profissionais mereciam estar aqui, mas não caberiam e por isso quero representar cada um que está comigo nas ações, na linha de frente. Recebi o primeiro paciente acometido com a covid-19 na UTI do hospital, estar aqui hoje é muito gratificante. Peço que a população continue utilizando máscaras e que mantenham os cuidados necessários como o distanciamento”, ressaltou.

Sandra Barbosa, secretária de Saúde do Município de Ituiutaba, também teve seu trabalho reconhecido.

(esq) Renato Moura, Sandra Barbosa e Jair Bial Foto: Câmara Municipal de Ituiutaba

E nessa luta incessante está o Hospital São José, que atende Ituiutaba e municípios da região. O Hospital é referência no atendimento a Covid-19 e mais de 90% dos atendimentos são pelo SUS. “Estamos aqui para servir a população. Ficamos felizes pela Moção de Aplausos para a Gisele. Ela representa todos os nossos colaboradores. Vamos continuar firmes nessa guerra contra a Covid”, informou o diretor de Comunicação do HSJ, João Batista.

O vereador Jair Bial agradeceu a todos os presentes, aos profissionais e as unidades de saúde do município. “Quero agradecer a Deus por estarmos vencendo essa luta contra a Covid-19. Quero agradecer a cada um que exerce uma função fundamental para vencermos essa pandemia. Vocês são heróis tijucanos. A todos o meu abraço, respeito e admiração”, finalizou o vereador.

