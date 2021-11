Já nas oitavas, Bayern bate Dínamo e segue com 100% de aproveitamento

O Bayern de Munique venceu o Dínamo de Kiev por 2 a 1, nesta terça-feira, pela 5ª rodada do Grupo E da Liga dos Campeões, mantendo assim 100% de aproveitamento nesta edição do torneio continental.

Na partida disputada em Kiev, capital da Ucrânia, os gols dos visitantes foram marcados pelo polonês Robert Lewandowski (no minuto 14) e o francês Kingsley Coman (42), enquanto Denys Garmash (70) descontou para a equipe local.

Com 15 pontos em cinco rodadas, o Bayern já está classificado para as oitavas de final da competição europeia por liderar a chave. Pela segunda vaga do grupo para a próxima fase estão na briga o vice-líder Barcelona (com seis unidades) e o Benfica (com 4), que se enfrentam nesta terça na Espanha. Já o Dínamo é o lanterna com apenas um ponto e não tem mais chances de classificação.

A sexta e última rodada do grupo será no dia 8 de dezembro, quando o Bayern vai receber o Barça e o Benfica terá pela frente o Dínamo.

Fonte: O Tempo