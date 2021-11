Ministro da Justiça fala sobre reforço no combate ao desmatamento

A operação Guardiões do Bioma, de combate às queimadas e aos crimes ambientais no biomas brasileiros, ganhará reforço para combater os desmatamentos na Amazônia. Esse foi um dos assuntos sobre os quais o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres falou no programa A Voz do Brasil que foi ao ar nesta terça-feira (23).

O ministro da Justiça também falou sobre o trabalho da pasta para garantir a segurança do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que foi aplicado neste fim de semana e ainda será realizado no próximo.

Torres abordou outros assuntos como combate ao crime organizado, defesa do consumidor e auxílio a refugiados.

Assista, na íntegra, A Voz do Brasil: