Nordeste terá réveillon turbinado por megafestas no litoral

A pandemia não acabou, mas, mesmo diante de um cenário ainda de incertezas, as grandes festas de réveillon vão bombar no litoral nordestino. Essas festas têm uma combinação irresistível de atrações musicais famosas, praia, open bar e adrenalina. Nomes como os DJs Alok e Dennis, o cantor Wesley Safadão, MC Kevin o Chris, as duplas Israel & Rodolffo e Jorge & Matheus estão no line-up – até show de Marília Mendonça constava da agenda.

O cenário são praias em destinos paradisíacos, como Barra Grande (PI), Boipeba (BA), Jericoacoara (CE), Pipa (RN), São Miguel do Gostoso (RN) e São Miguel dos Milagres. Os promotores alardeiam eventos para até 5.000 pessoas, mas, como ocorreu no ano passado, é possível que a quantidade de pessoas ultrapasse o limite do permitido. A exceção é Réveillon dos Milagres, que enecerrou as vendas depois que os ingressos se esgotaram.

Os organizadores desses megaventos escolheram as redes sociais Facebook e Instagram para promover as festas e conquistar a adesão de um público jovem. A maioria deles não impõe muitas limitações, porque acredita-se que boa parte da população já estará imunizada até lá. Mais uma vez, há exceções: o Réveillon do Gostoso condicionaentregar as pulseiras que são acesso à festa mediante a apresentação de teste PCR negativo para Covid.

Muitos sites das festas não fazem nenhuma referência à pandemia de Covid-19. No entanto, para aconteceram os organizadores precisam de autorização das administrações municipais, responsáveis por liberar os álvaras. Cabe, então, ao poder público local monitorar o quadro de propagação do coronavírus no município e emitir o alerta. Das festas, apenas o Réveillon Boipeba informa no site oficial que adotará as regras vigentes pelos órgãos responsáveis.

Mas que limita mesmo são os preços dos ingressos,que são muito caros. Alguns eventos oferecem pacote com bilhete aéreo, hospedagem, transfer e ingressos como incentivo. A maioria deles também aderiu aos combos —modalidade que inclui algumas ou todas as festas, poucas vendem ingressos avulsos —, que custam a partir de R$ 3.000 para a festa mais barata. Há, ainda, preços diferenciados para o público masculino e feminino.

Festas, como Vira Jeri, em Jericoacora, “vestiram” a roupagem de sustentabilidade para estimular o turismo e o entretenimento conscientes, inclusive com instalação de uma usina de reciclagem in loco para processar os resíduos. “O Vira Jeri está apresentando ao mercado e consumidores uma nova categoria de negócio, que vai além do pilar comercial, um ciclo virtuoso que envolve organização, patrocinadores e comunidade para um público que está engajado e preocupado com as causas ambientais”, informa os organizadores da festa.

RÉVEIILLON BOIPEBA

Onde: Praia da Cueira, em Boipeba, Bahia.

Quando: De 28/12/2021a 2/1/2022 (com exceção dos dias 29/12/2021 e 1/1/2022).

Atrações: Dias 27/12 (das 22h às 6h, Kevin o Chris), 28/12 (das 22h às 06h, Dubdogz + DDP Diretoria), 29/12 (das 17h às 2h, Menos É Mais + Durval), 30/12 (das 17h às 2h, Dennis + Atitude67), 3/12 (das 22h às 7h, Réveillon Boipeba 2022, com set de DJs set).

Preço: A partir de R$ 2.145 (pacote para três festas feminino) e a partir de R$ 2.310 (pacote para três festas masculino). Ingressos avulsos a partir de R$ 770.

Onde comprar: Ingresso Certo.

LET’S PIPA

Onde: Sibaúma, Pipa (RN),

Quando: De 27/12/2021 a 2/1/2022.

Atrações: Dias 27/12 (Vintage Culture), 28/12 (Thiaguinho, Kevin o Chris, Cat Dealers), 29/12 (Banda Eva, Bruno Be), 30/12 (Raí Saia Rodada, Bakermat), 31/12 (Alok) e 2/1 (Gusttavo Lima).

Preço: A partir de R$ 7.000 (pacote para seis festas). Pacotes de viagens com aéreo e acomodação no site injoytravel.

VIRA JERI

Onde: Jericoacoara, Ceará.

Quando: De 26/12/2021 a 2/1/2022.

Atrações: Dias 26/12 (inauguração com Vintage Culture, das 16h às 4h). No Vira Sunset (das 16h às 22h): 27/12 (bloco do Spider e Lucas Beat), 28/12 (Samba de Santa Clara), 29/12 (Matheus Fernandes), 30/12 (Resenha do Mumu) e 2/1 (Menos É Mais). Réveillon ViraJeri (das 22h às 6h): 27/12 (Banda Eva e Israel & Rodolffo), 28/12 (Dennis DJ e Marina Diniz), 29/12 (Thiaguinho e Barbara Labres), 30/12 (Cat Dealers, Bruno Be e Fica Comigo), 31/12 (Pedro Sampaio e Atitude 67) e 2/1 (Jorge & Mateus e Pontifexx).

Preço: Opções de pacotes com hospedagem, transfer e festas oficiais ou ingressos avulsos. Terceiro lote custa a partir de R$ 3.600 (para seis festas) ou a partir de R$ 3.400 (para cinco festas).

RÉVEILLON DAS EMOÇÕES

Onde: Barra Grande, Piauí.

Quando: De 28/12/2021 a 2/1/2022 (com exceção dos dias 29/12/2021 e 1/1/2022.

Atrações: Período da tarde (das 16h às 21h): 26/12 (Gilsons), 27/12 (Banda Eva), 29/12 (Duda Beat), Dia 30 (DDP). Dia 2 (Arca DJ Set). Período da noite: 27/12 (AdoroFrozen com Silva, das 23h às 6h), 28/12 (Subajovem com Dennis Pool Party, das 12h às 2h), 29/12 (Festa Arca de Noé, das 23h às 7h), 30/12 (Festinha com Thiaguinho, das 23h às 6h), 31/12 (Pedro Sampaio, das 21h às 9h) e 2/1 (Gandaia com Menos É Mais, das 23h às 6h).

Quinto lote a partir de R$ 3.790 para cinco festas.

RÉVEILLON DO GOSTOSO

Onde: São Miguel do Gostoso (RN).

Quando: De 26 a 29/12/2021, das 23h às 6h, e no dia 31/12/2021, das 22h às 8h.

Atrações: Dias 26/12 (Dubdogz + KVSH, Mixed Squad, Etta e Meca), 27/12 (DJ Dennis, Camilla Brunetta, Péttros e Gudi), 28/12 (Jorge & Matheus, MC Zaac, Camilla Brunetta, Dunxan e Gudi), 29/12 (Wesley Safadão, Matheuzinho, Johnnie Pinton, Greg e Gont, NDPSound e Dimitri.s) e 31/12 (Réveillon do Gostoso apresenta Esbórnia Music Stage, Johnnie Pinton, Gudi e Dimitri.s).

Preço: Pacote para cinco festas a partir de R$ 5.450 (masculino) e a partir de R$ 4.150 (feminino).

Observação: Precisa apresentar teste PCR negativo para Covid para pegar as pulseiras..

RÉVEILLON DOS MILAGRES

Onde: São Miguel dos Milagres, Alagoas

Quando: De 26/12/2021 a 1/1/2022.

Atrações: Dias 27/12 (Brexó, às 22h), 28/12 (Taipa, às 22h), 29/12 (Borogodó, às 22h), 30/12 (Mariscada, às 16h) e Réveillon dos Milagres (31/12, às 21h).

Observação: A plataforma Sympla informa que os ingressos estão esgotados.

