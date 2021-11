Palmeiras x Galo: acompanhe todos os lances da partida na rádio Super 91,7 FM

Palmeiras e Atlético se enfrentam nesta terça-feira (23), às 21h30, pela 35ª rodada da Série A do Brasileiro, no Allianz Parque. O Galo lidera a competição, com 74 pontos, oito a mais do que o Flamengo, segundo colocado, e briga pelo título. O Verdão, por sua vez, é o terceiro, com 58, e está com a cabeça na decisão da Libertadores, contra o próprio rubro-negro, no próximo sábado (27), em Montevidéu.

Todos os lances da partida você acompanha na rádio Super 91,7 FM. A partir das 20h, começa o Show de Esporte da Super, sob o comando de Dimara Oliveira. Às 21h30, a narração da partida é com Pedro Abílio, comentários de Lélio Gustavo, reportagens de Giovanna Pires e Roberto Abras.

Clique no player abaixo e acompanhe Palmeiras x Atlético:

Fonte: O Tempo