Palmeiras x Galo: parceria das torcidas cria cenário amistoso no Allianz Parque

SÃO PAULO – Nem a eliminação sofrida na semifinal da Libertadores para o Palmeiras nesta temporada abalou a amizade entre atleticanos e palmeirenses. Às 21h30 desta terça-feira (23), a bola rola para as duas equipes no Allianz Parque, em jogo válido pelo Brasileirão, que pode ser faturado pelo Galo já na próxima rodada. Do outro lado, o time paulista está com a cabeça na final da Libertadores, disputada no sábado (27), contra o Flamengo.

A Camisa 13, torcida organizada do Galo, foi recepcionada pela Pork’s, organizada do Palmeiras, nos arredores do Allianz Parque. Em um clima muito amistoso, os torcedores das duas equipes confraternizam antes da partida começar. A parceria já existe há muito tempo e é bastante celebrada, como destacou ao Super.FC, a diretora da Camisa 13, Thais Estefânia.

“Tem uns cinco anos que temos essa amizade. Fomos criando amizade aos poucos. Sempre que a gente pode, estamos aqui. Nosso aquecimento é sempre com eles. São os nossos melhores aliados, melhor estádio para fazer caravana. Viemos com 164 pessoas dessa vez para São Paulo”, disse a diretora da Camisa 13.

As duas torcidas têm um “ódio” em comum, o que acaba facilitando a amizade. O Flamengo, time que ainda briga pelo título do Brasileirão com o Galo e faz a final da Libertadores com o Palmeiras, rivaliza com mineiros e paulistas. Para membra da Pork’s, Renata França, o importante é o Rubro-negras não levantar a taça nacional.

“É uma aliança que a gente gosta. Sempre nos sentimos em casa. É sempre um prazer. O ‘cheirinho’ não vai ganhar esse ano, por favor. Só isso que a gente pede para esse ano. Vão ficar no cheirinho de novo. A gente está focado na Libertadores. Sabemos que o Brasileiro vai ser do Galo, então vamos torcer”, contou a palmeirense ao Super.FC.

