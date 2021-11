Sergio Ramos é relacionado pelo PSG para o jogo com Manchester City

O zagueiro Sergio Ramos pode, enfim, ter a chance de estrear pelo Paris Saint-Germain, após ter seu nome incluído nesta terça-feira entre os relacionados para a partida contra o Manchester City pela 5ª rodada do Grupo A da Liga dos Campeões, na quarta.

O espanhol de 35 anos ainda não disputou nenhuma partida oficial pelo PSG desde que foi contratado ao Real Madrid em julho, principalmente devido a problemas persistentes na panturrilha.

Ramos, que disputou apenas sete jogos em 2021, começou a treinar com o grupo no início de novembro, primeira etapa do seu regresso às competições.

Seu longo período afastado dos gramados levantou dúvidas sobre a capacidade de recuperar seu melhor nível.

“Para um campeão mundial como o Sergio Ramos, um jogador do seu nível, com a sua mentalidade, é muito difícil não poder jogar tanto quanto gostaria. Mas ele é muito forte mentalmente. Ele trabalha muito e nós acreditamos que está progredindo bem “, explicou na sexta-feira passad o técnico do PSG, Mauricio Pochettino.

O zagueiro, quatro vezes vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, a princípio vai estar entre os reservas no duelo com o clube inglês, já que os titulares Marquinhos e Presnel Kimpembe também foram relacionados.

Os atacantes Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar também viajam para a Inglaterra, assim como o goleiro Gianluigi Donnarumma, que não participou da última partida da equipe, pelo Campeonato Francês, devido a uma gastroenterite.

Fonte: O Tempo