Veja como foi a manhã do 2º dia de greve de motoristas de ônibus em BH

Logo nas primeiras horas do dia, nesta terça-feira (23), usuários do transporte público de Belo Horizonte já estavam nas estações à espera de alguma informação em relação à greve dos motoristas. O movimento entrou no segundo dia, e ainda segue impactando na vida dos passageiros, que reclamaram do não cumprimento da frota mínima de 60% nas ruas.

O confeiteiro Heverton Luiz Fernandes, de 33 anos, chegou por volta das 5h à estação Diamante, na região do Barreiro, onde esperava pegar o ônibus para o trabalho na região Oeste da capital. Mais uma vez, encontrou o terminal sem coletivos. “Já tem mais de uma hora e meia que estou aguardando, os ônibus que estão passando são poucos e é uma situação complicada para a gente, que precisa do transporte público”, contou.

Nessa segunda-feira (22), quando teve início a paralisação, ele conseguiu chegar ao trabalho após o patrão pagar a corrida de aplicativo. No entanto, a possibilidade de um “plano B” para chegar ao destino pode custar caro. Desde que a greve iniciou, as plataformas de aplicativo aumentaram consideravelmente os preços. Em alguns casos, o aumento passou de 70%.

A auxiliar de lavanderia Janaína Cristina de Oliveira, de 40 anos, tentou uma corrida ontem saindo do Barreiro com destino ao bairro Cidade Jardim, região Centro-Sul, mas o valor chegou a R$ 98, o que tornou o deslocamento inviável. “Tive que ficar em casa, minha patroa precisou buscar outros funcionários em Ribeirão das Neves e não deu para me buscar”, afirmou.

Já no meio da manhã, quando alguns ônibus começaram a rodar, usuários embarcaram pelas portas traseiras. Alguns deles já tinham pago a passagem nas linhas alimentadoras metropolitanas, e outros embarcaram sem pagar nenhum valor. Por meio de nota, a BHTrans informou que “em função dos poucos ônibus rodando na região, quando houve a chegada de alguns veículos, parte dos passageiros tentou entrar pela porta traseira. Agentes estavam no local e buscaram orientar e organizar o acessos dos usuários nesses ônibus”.

Estações fechadas

Quem foi até a estação Pampulha se deparou com catracas fechadas. Ainda segundo a BHTrans, o fechamento ocorreu “em função da ausência de ônibus no local e para evitar que algum usuário pagasse a passagem sem ter o transporte coletivo”. Também houve fechamento nas estações Vilarinho e Venda Nova.

A ausência de coletivo aconteceu porque cerca de dez manifestantes obstruíram a entrada do terminal impossibilitando que os colegas de trabalho seguissem viagem. Em uma das abordagens, um retrovisor do veículo chegou a ser quebrado.

A copeira Magda Aparecida de Oliveira, de 39 anos, ficou surpresa ao encontrar a estação inativa. “Essa manifestação impacta demais no meu serviço, não consigo me deslocar e trabalhar. É isso para mim é muito importante, entendo a manifestação dos motoristas, mas também tem o nosso lado, o lado do passageiro”, desabafou.

“Não está nas nossas mãos o término da greve”, diz presidente de sindicato

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH), atualmente, a capital tem cerca de seis mil motoristas. Os representantes acompanham a situação na cidade e afirmam que tentam colocar nas ruas a frota mínima, mas os manifestantes estão muito insatisfeitos.

“Estamos há dois anos sem reajuste, fizemos várias tentativas, mas não conseguimos. Conseguimos por decisão unânime em assembleia o estado de greve. A diretoria tenta manter a escala mínima, mas o próprio trabalhador está insatisfeito. Não está nas nossas mãos o término da greve e esse transtorno que está causando para a população. Saiba que está nas mãos da BHTrans, da prefeitura, do Setra e das autoridades”, disse o presidente Paulo César da Silva.

Sobre os fechamentos das estações, o presidente afirmou que não orientou que tivesse obstrução nos terminais. “Não estamos à margem da lei, dependemos do sistema para sobreviver. O trabalhador não admite zero de reajuste. Estamos conversando com a categoria, mas não podemos garantir. Não está nas minhas mãos, chegar sem nenhuma proposta e querer parar um movimento desse é até hipocrisia da minha parte”, finalizou.

Balanço

A reportagem de O TEMPO questionou à BHTrans e ao STTRBH os números envolvendo a greve na parte da manhã, mas os balanços serão realizados no fim do dia. O Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH) ainda não se posicionou nesta terça-feira.

Segurança

A Guarda Municipal foi questionada em relação à atuação dos guardas durante o movimento. Veja o posicionamento na íntegra:

“A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) está atuando em todas as estações do BHBus, juntamente com equipes da BHTrans, e nos principais corredores de trânsito, durante todo o dia, com reforço nos horários de pico. O objetivo é garantir a segurança tanto dos usuários, quanto dos trabalhadores do transporte público. Não houve nenhum registro por parte da Guarda Municipal de confusão ou ameaças relacionadas ao movimento. A BHTrans, junto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, orientam e ajudam os usuários do transporte coletivo nas proximidades das estações durante a greve dos rodoviários. O trabalho é informar os usuários sobre as linhas que estão ou não operando e minimizar os impactos, sobretudo para eventuais questões de segurança”.

A reportagem aguarda um posicionamento da Polícia Militar.



Fonte: O Tempo